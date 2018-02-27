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    Makam aracından sonra bu kez 47 konut satıldı

    Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
    27.02.2018 - 18:31 | Son Güncelleme:

    DÜZCE Belediyesi eski Başkanı Mehmet Keleş’in kullandığı lüks makam aracının belediyenin borcu karşılığında temizlik işlerini yürüten firmaya verilmesinin ardından,Camikebir Mahallesi’ne yapılan ve belediyeye ait olan 47 daire de borca karşılık belediyenin işlerini yapan firmalara satıldı.

    Düzce Belediyesi, kent merkezindeki Camikebir Mahallesi’nde 2007 yılında hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesi ile 72 bin metrekarelik alana TOKİ aracılığı ile 128 konut yaptırdı. Belediyeye arazisi karşılığı 47 daire verildi. Belediye, 142 metrekareden oluşan ve zemin katta bulunan daireler için 341 bin 362’şer lira, 2 ve 3’üncü katlar için ise 355 bin 500’er lira satış fiyatı belirledi. Ancak daireler yaklaşık 2 yıldır satılamadı.

    Belediye, bir süre önce 16 konutu borcuna karşılık firmalara sattı. Elde kalan 31 konut da satışa çıkarıldı. Belediyeden alacaklı olan firmalar ihaleye katılarak borçlarına karşılık konutları satın aldı.

    Geçen günlerde, Düzce Belediye eski Başkanı Mehmet Keleş’in lüks makam aracı da belediyenin borcu karşılığında temizlik şirketine verilmişti.

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    Etiketler: Düzce , Satış , borç , son dakika
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