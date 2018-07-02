Son dakika.. Mahrem imamlar soruşturmasında yeni dalga

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından gelen son dakika bilgilerine göre, örgütün mahrem imamlarının, sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği Kara Kuvvetleri Komutanlığıdan 68 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.



Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Ankara'nın da aralarında bulunduğu 19 ilde operasyon düzenledi.



Şu ana kadar 19 kişinin gözaltına alındığı, zanlıların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği öğrenildi. Zanlılardan 22 albay ve 27 yarbay hakkında daha önce idari işlem yapıldığı, 19'unun ise halen aktif görevde bulunduğu bildirildi.

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