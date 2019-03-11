Mahrem imamdan darbe girişimi itirafı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMahrem imamdan darbe girişimi itirafı
GeriGündem Mahrem imamdan darbe girişimi itirafı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
11.03.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Mahrem imamdan darbe girişimi itirafı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mahrem imamdan darbe girişimi itirafı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan mahrem imam, FETÖ'nün darbe girişiminden önceden haberlerinin olduğunu beyan etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan "mahrem imam" E.Y, FETÖ ile ilgili itiraflarda bulundu.

FETÖ'nün mahrem imam olacak mensuplarını öğretmenlerden seçtiğini belirten E.Y, uzun yıllar örgüte eleman kazandırdığını ve askeri öğrenci ile bazı subayların sorumluluğunu yürüttüğünü anlattı.

Özellikle "serrehber" ve örgüt abilerinin örgüt içi haberleşmede "Kakao Talk" programını tercih ettiğine dikkati çeken E.Y, 2012'de, İzmir'de örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasından sorumlu yöneticinin teklifiyle mahrem imam olduğunu, bu sürecin ardından birçok askerle görüştüğünü ve onların sorumlusu olarak görev yaptığını kaydetti.

17/25 Aralık 2013 sürecinin ardından askerlerle görüşmeyi gizli bir şekilde yaptığını vurgulayan itirafçı mahrem imam, FETÖ'nün, darbe girişimine kadar bu şekilde hareket ettiğini dile getirdi.

İtirafçı E.Y, şu bilgileri paylaştı:

"Mahrem imamlar olarak, FETÖ'nün darbe girişiminden önceden haberimiz vardı. Hükümeti devirmeye ve yönetime örgütün belirlediği isimleri getirmeye yönelik bir kalkışma olacağı bilgisi bize verilmişti. Bu bilgiyi üstüm olan 'Necmettin' (mahrem imamlardan sorumlu örgüt üyesi) kod adlı örgüt üyesinden aldım. Diğer mahrem imamlar gibi darbeye kalkışma olacağını biliyordum ancak tarihini bilmiyordum. 15 Temmuz günü Necmettin'e 'Neler oluyor?' diye sorduğumda, 'Her şey yolunda, arkadaşlarımız gerekeni yapıyor. Panik yapmayın, askerler komutanlarının talimatlarına uysun.' diye cevap verdi. Bu esnada televizyonda tanklar vatandaşlar karşı karşıya görünüyordu."

Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından askeri öğrencilerden önemli olanlarıyla irtibat sağladıklarını belirten E.Y, bunlarla örgütten gelen talimat doğrultusunda 2-3 ayda bir görüştüklerini aktardı.

MAHREM İMAMA "MÜDÜR YARDIMCILIĞI" TEKLİF ETMİŞ

Bu süreçte "uyuyan hücre" olarak başka bir şehre taşındığını kaydeden E.Y, kendisiyle irtibata geçen "Necmettin"in mahrem imamlığın üstü olan "müdür yardımcılığı"nı teklif ettiğini kaydetti.

"Necmettin"in bu teklifini reddettiğini ileri süren E.Y, "Bana bu teklifin gelmesinin nedeni, 'Necmettin'e bağlı olarak çalışan mahrem imam olarak, açığa çıkmamış askeri öğrencilerle irtibat kurmam ve onları örgütte tutup talimatlandırmam içindi ancak bunu kabul etmedim çünkü kendisi kaçıp kurtulmuştu." beyanında bulundu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'un 'Hızır'ı görüntülendi! Evlere para dolu zarf bırakıyor...

Erkek arkadaşını bıçaklayıp rehin aldı. Öğretmenin evinden sesler gelince...

Numan Kurtulmuş canlı yayında anlattı… İşte Ankara’da son durum

İşte yerel seçimde kullanılacak oy pusulası