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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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15.12.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

Mahmure Birsen Sakaoğlu kimdir? Tüm mirasını itfaiyecilere bıraktı

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Mahmure Birsen Sakaoğlu kimdir? Tüm mirasını itfaiyecilere bıraktı

Mahmure Birsen Sakaoğlu, son günlerin konuşulan ismi oldu. Henüz çok küçük yaşlardayken evlerinde çıkan yangından itfaiye erlerinin gayreti ile kurtarılan Mahmure Birsen Sakaoğlu, mirasının da kendisini kurtaran bu itfaiyeciler ve belirlediği birkaç kişi arasında bölüştürülmesini istemişti. Peki, 1936 yılında Türkiye güzeli seçilen Mahmure Birsen Sakaoğlu kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Bir dönemin Türkiye güzeli seçilen Mahmure Birsen Sakaoğlu, Tıp fakültesinde aldığı eğitimin ardından ABD'ye yerleşmiştir. Burada eşiyle birlikte 7 yıl yaşam süren Sakaoğlu, 1999 yılında eşinin hayatını kaybetmesinin ardından tek başına yaşam sürmeye başlamıştır. İşte, Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun yaşamı hakkında bazı bilgiler

MAHMURE BİRSEN SAKAOĞLU KİMDİR?

Fatih’te 1909 yılında dünyaya gelen Mahmure Birsen Sakaoğlu (İzmirli), henüz 4 yaşındayken evlerinde çıkan bir yangında binada mahsur kaldı. Yangına müdahale eden Fatih İtfaiyesi ekipleri, Sakaoğlu’nu alevlerin arasından kurtarmayı başardı. Bu olaydan sonra İzmirli ailesi küçük kızlarını kurtardığı için itfaiye teşkilatına duydukları minneti her fırsatta dile getirdiler. Sakaoğlu da bu minnet duyguları arasında büyüdü. 1936 yılında katıldığı yarışmada Türkiye Güzeli seçilen Sakaoğlu, bir taraftan da tıp eğitimini tamamlayarak pratisyen hekim olarak çalışmaya başladı. Kendisi gibi doktor olan Mustafa Sakaoğlu ile evlendikten sonra ABD’ye giderek bir süre de burada çalıştı.

ABD’de 7 yıl çalışan Sakaoğlu çifti daha sonra Türkiye’ye geri döndü. Bundan sonra yaşamlarını Türkiye’de sürdüren çiftin yıllar süren mutlu evliliklerinde çocukları olmadı. Mahmure Birsen Sakaoğlu, 1999 yılı Eylül’ünde eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başladı. Erkek kardeşi Emekli Albay Selahattin İzmirli ile aralarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle de sorunlar yaşıyordu. Bundan sonra tek başına hayatını sürdüren Sakaoğlu, eşini kaybettikten dört yıl sonra 17 Aralık 2003 tarihinde, 94 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

MİRASININ BÖLÜŞTÜRÜLMESİNİ İSTEDİ

Sakaoğlu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan vasiyet yüzünden yer yerinden oynadı. Eski Türkiye Güzeli, vasiyetinde yıllardır biriktirdiği servetinin Fatih İlçesi İtfaiye Teşkilatı çalışanları, avukatı Kaya Açıkel, hesabının bulunduğu bankanın müdür yardımcısı Meral Çolakoğlu, aile dostu eski vali Erdoğan İzgi ve maliyeci Hakkı Sağlam’a paylaştırılmasını istiyordu. Henüz 4 yaşındayken manevi evlat olarak aldığı Mustafa Sakaoğlu’na ise otomobilinin ve ailesinin masraflarını karşılayacak bir para ödenmesini istemişti.

Vasiyete göre ana para bankada sabit olarak kalacak, bu paranın faizi üçer aylık dilimlerle mirasçılara paylaştırılacaktı. Hayatını kaybeden mirasçının hakları ailesine devredilemeyecekti. Sakaoğlu, kendi el yazısı ile yazdığı ve imzaladığı vasiyetinin geçerliliğini ispatlamak amacıyla da aynı tarihte tam teşekküllü bir hastaneden akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor almıştı.

Bugünlerde görülen tenfiz davasından çıkacak karar ile mirasçıların ne kadar para alacakları belli olacak.

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