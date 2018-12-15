Mahmure Birsen Sakaoğlu kimdir? Tüm mirasını itfaiyecilere bıraktı
Mahmure Birsen Sakaoğlu, son günlerin konuşulan ismi oldu. Henüz çok küçük yaşlardayken evlerinde çıkan yangından itfaiye erlerinin gayreti ile kurtarılan Mahmure Birsen Sakaoğlu, mirasının da kendisini kurtaran bu itfaiyeciler ve belirlediği birkaç kişi arasında bölüştürülmesini istemişti. Peki, 1936 yılında Türkiye güzeli seçilen Mahmure Birsen Sakaoğlu kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Bir dönemin Türkiye güzeli seçilen Mahmure Birsen Sakaoğlu, Tıp fakültesinde aldığı eğitimin ardından ABD'ye yerleşmiştir. Burada eşiyle birlikte 7 yıl yaşam süren Sakaoğlu, 1999 yılında eşinin hayatını kaybetmesinin ardından tek başına yaşam sürmeye başlamıştır. İşte, Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun yaşamı hakkında bazı bilgiler
MAHMURE BİRSEN SAKAOĞLU KİMDİR?
Fatih’te 1909 yılında dünyaya gelen Mahmure Birsen Sakaoğlu (İzmirli), henüz 4 yaşındayken evlerinde çıkan bir yangında binada mahsur kaldı. Yangına müdahale eden Fatih İtfaiyesi ekipleri, Sakaoğlu’nu alevlerin arasından kurtarmayı başardı. Bu olaydan sonra İzmirli ailesi küçük kızlarını kurtardığı için itfaiye teşkilatına duydukları minneti her fırsatta dile getirdiler. Sakaoğlu da bu minnet duyguları arasında büyüdü. 1936 yılında katıldığı yarışmada Türkiye Güzeli seçilen Sakaoğlu, bir taraftan da tıp eğitimini tamamlayarak pratisyen hekim olarak çalışmaya başladı. Kendisi gibi doktor olan Mustafa Sakaoğlu ile evlendikten sonra ABD’ye giderek bir süre de burada çalıştı.
ABD’de 7 yıl çalışan Sakaoğlu çifti daha sonra Türkiye’ye geri döndü. Bundan sonra yaşamlarını Türkiye’de sürdüren çiftin yıllar süren mutlu evliliklerinde çocukları olmadı. Mahmure Birsen Sakaoğlu, 1999 yılı Eylül’ünde eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başladı. Erkek kardeşi Emekli Albay Selahattin İzmirli ile aralarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle de sorunlar yaşıyordu. Bundan sonra tek başına hayatını sürdüren Sakaoğlu, eşini kaybettikten dört yıl sonra 17 Aralık 2003 tarihinde, 94 yaşında yaşama gözlerini yumdu.
MİRASININ BÖLÜŞTÜRÜLMESİNİ İSTEDİ
Sakaoğlu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan vasiyet yüzünden yer yerinden oynadı. Eski Türkiye Güzeli, vasiyetinde yıllardır biriktirdiği servetinin Fatih İlçesi İtfaiye Teşkilatı çalışanları, avukatı Kaya Açıkel, hesabının bulunduğu bankanın müdür yardımcısı Meral Çolakoğlu, aile dostu eski vali Erdoğan İzgi ve maliyeci Hakkı Sağlam’a paylaştırılmasını istiyordu. Henüz 4 yaşındayken manevi evlat olarak aldığı Mustafa Sakaoğlu’na ise otomobilinin ve ailesinin masraflarını karşılayacak bir para ödenmesini istemişti.
Vasiyete göre ana para bankada sabit olarak kalacak, bu paranın faizi üçer aylık dilimlerle mirasçılara paylaştırılacaktı. Hayatını kaybeden mirasçının hakları ailesine devredilemeyecekti. Sakaoğlu, kendi el yazısı ile yazdığı ve imzaladığı vasiyetinin geçerliliğini ispatlamak amacıyla da aynı tarihte tam teşekküllü bir hastaneden akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor almıştı.
Bugünlerde görülen tenfiz davasından çıkacak karar ile mirasçıların ne kadar para alacakları belli olacak.
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