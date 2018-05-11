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    Mahkumları taşıyan askeri araç takla attı: 3’ü asker 5 yaralı

    BEYPAZARI, (Ankara) (DHA)
    11.05.2018 - 21:28 | Son Güncelleme:

    ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, mahkumları taşıyan İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri araç, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda takla attı. Kazada 2 uzman çavuş, 1 er ile 2 mahkum yaralandı.

    Kaza akşam saatlerinde, Beypazarı-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Beypazarı'nda çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan 2 mahkum, Beypazarı Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından 06 JAA 243 plakalı jandarma aracıyla Ankara Sincan F Tipi Cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Askeri araç, Beypazarı-Ankara Karayolu 13ncü kilometresindeki Gömleksiz Köprüsü Mevkiinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 uzman çavuş, 1 er ve 2 mahkuma olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hafif yaralandığı belirtilen 5 kişi, daha sonra ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

    Etiketler: gündem
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