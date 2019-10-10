Mahkemenin kararı belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMahkemenin kararı belli oldu
GeriGündem Mahkemenin kararı belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet ÇINAR/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Mahkemenin kararı belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mahkemenin kararı belli oldu

Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nı da içine alan Kaş- Kalkan bölünmüş yol projesi için Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun yolun sit alanından geçen bölümüyle ilgili verdiği izin, mahkemece iptal edildi. Yolun yapımı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı da Temmuz ayında iptal edilmişti.

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Peyzaj Mimarları Odası ve 76 bölge sakini, Kaş'ta Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından 28,7 kilometre uzunluğunda 2 gidiş, 2 dönüş olmak üzere 4 şeritli bölünmüş yol olarak yapılması planlanan 'Kaş-Kalkan Yolu' projesine verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için yargıya başvurdu. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, yaklaşık 2 ay önce 'ÇED raporu gerekli değildir' kararını iptal etti.

Oda ve vatandaşlar tarafından yolun Kalkan'ın güney yamaçlarındaki sit alanı içinde bulunan Kaputaş sırtlarından geçmesi için Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun verdiği izne de itiraz edildi. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, koruma kurulunun verdiği izni de iptal etti.

BİRİNCİ DERECEDE DOĞAL SİT ALANI

8 Ekim günü verilen kararla ilgili konuşan avukat Tuncay Koç, yapılan keşif ve alınan bilirkişi raporunun mahkeme kararında yer aldığını belirterek, "Kararda '2 bin 842 metrelik kısmın koruma esaslarına uygunluğu bozacağı ve planlanan yolun 1'inci derece doğal sit alanının en uzun kenarından (takribi 3 km) geçerek, deniz ve kara tarafını ikiye böldüğü görülmektedir. Sit alanı ve bütünlüğüne bakılmaksızın planlama yapıldığı, sit bütünlüğünün mutlak suretle bozulmasına sebep olacağı kanaatine varılmıştır. Diğer taraftan 1'inci derece doğal sit alanı içerisinde yapılması planlanan yolun kuzeyinde, köy ile dağ yolu, güneyinde sahil yolunun bulunduğu gerçeğinin tespit edilmesiyle, bu yolun yapılmasına olanak veren görüş yazısındaki zorunlu hali ortadan kaldırıldığı mütalaa edilmektedir' görüşüne yer verildi" dedi.

'İMAR PLANLARI DA İPTAL EDİLMELİ'

Ayrıca izin verilirken sit alanında bulunan endemik bir tür olan Kaputaş Andız otunun dikkate alınmadığının da karara yansıdığını belirten Tuncay Koç, "Böylece üç ay önce Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nin iptal ettiği yolun, 'ÇED gerekli değildir kararından sonra, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun verdiği izin de iptal edildi. Kaş'ı bölecek ve doğasını yok edecek yol için elde geçerli bir idari karar kalmamıştır. Bu kararların doğal sonucu olarak Kaş'ın 5 köyüne yapılan imar planlarının da iptal edilmesi gerekmektedir. Kaş'ın tarım alanlarını yok eden imar planları bu yol planına göre yapılmıştı. Dayanaklar ortadan kalkmıştır" diye konuştu.

EKOLOJİK ÇÖZÜMLER ÖNERDİ

Türkiye'nin en özgün ve doğal alanlarından biri olan Kaş'a ekolojik çözümler ve uygulamalar yapmak varken yapılan işlere akıl erdirmenin mümkün olmadığını söyleyen Tuncay Koç, "Kaş halkı, sürdürülebilir turizmi, denizi, tarımı, arkeolojik ve doğal sit alanlarıyla beraber Kaş'ı savunmaya devam edecektir" dedi.

Mahkemenin kararı belli oldu

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (10.10.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok önemli DEAŞ açıklaması
Harekatın ardından ilk kez kameraların karşısında: Başarıyla devam ediyor
Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna girdi!
Duvar kaldırıldı, komandolar sınırı böyle geçti