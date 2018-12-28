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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.12.2018 - 18:47, Son Güncelleme:

Mahkemelerden Burhan Kuzu aleyhine açılan davalara ret kararı

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Mahkemelerden Burhan Kuzu aleyhine açılan davalara ret kararı

Atatürkçü Düşünce Derneği ile eski CHP Milletvekili Eren Erdem tarafından Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurul Üyesi Burhan Kuzu aleyhine açılan tazminat davaları mahkemelerce reddedildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i yan yana gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurul Üyesi Kuzu aleyhine 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Davanın görüldüğü Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi, manevi tazminat davasını reddetti. Eski CHP Milletvekili Eren Erdem de Kuzu'nun katıldığı bir programda kendisine "kitapsız" dediği gerekçesiyle 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi Başkanlığı, Erdem'in açtığı davanın reddedilmesine karar verdi.

"ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUKUN GEREĞİ OLARAK REDDETMİŞTİR"

Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını değerlendiren Kuzu'nun avukatı Hükümdar Hamdioğlu, Kuzu'nun bahse konu paylaşımı yaparken hakaret kastıyla hareket etmediğini vurguladı. "Kemal Kılıçdaroğlu’nun neredeyse 10 yıldır başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasetçiler, yargı mensupları ve bürokratlar hakkında sürdürmekte olduğu asılsız ve dayanaksız ithamlarda bulunma yaklaşımının ne kadar rahatsızlık verici olduğunu kendisine siyasi hiciv ve eleştiri sınırları içinde göstermek istemiştir" diyen Hamdioğlu, Kuzu'nun davaya konu paylaşımından kısa bir süre sonra "Yeteri kadar kaldı ve amaç hasıl oldu" yazarak görselin olduğu Tweet'ini sildiğini anımsattı. Kılıçdaroğlu'nun "iftira" ve "hakaret" gerekçesiyle mahkum edildiği manevi tazminat davalarının yargı tarihinde kırılması güç bir rekor teşkil ettiğini ifade eden Hamdioğlu, "En son, Man Adası ile ilgili olarak Cumhurbaşkanımız ve yakınlarına iftira ettiğine ve bunların hakaret olduğuna karar veren mahkemece tazminata mahkum edilmiştir. İşte Burhan hocamızın yaptığı bu duruma bir göndermedir. Her hangi bir gerçek şahıs ve/veya tüzel kişiliğe karşı hakaret etmek ve onları küçük düşürmek kastıyla hareket etmemiştir. Mahkeme de bu açıklamalarımız ve AİHM kararlarına atıf yapan savunmalarımızı dikkate almış ve haksız ve kötü niyetle açılan 100 bin TL'lik manevi tazminat davasını ulusal ve uluslararası hukukun gereği olarak reddetmiştir" diye konuştu.

Avukat Hamdioğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi Başkanlığının verdiği karara ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, Burhan hocamızın katıldığı bir televizyon programında kendisinden 'kitapsız' diye bahsettiği gerekçesiyle 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştır. Burhan hocamızın herhangi bir hakaret veya küçük düşürme kastı olmadığı ortadadır. Yapılan yargılama sonucunda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, AİHM kararlarına da atıf yapan savunmalarımızı dikkate almış ve herhangi bir hakaret kastı ve eylemi bulunmadığı gerekçesiyle haksız davanın ve tazminat talebinin reddine karar vermiştir.”

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