Mahkemeden, şehit astsubayın ailesine iyi haber
Ankara 13. İdare Mahkemesi, 4 yıl önce yapılan Şah Fırat Operasyonu sırasında şehit olan Muhabere Başçavuş Halit Avcı’nın eşi Şöhret Demirsoy Avcı’nın, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) karşı açtığı davada kararını verdi. Mahkeme, Avcı’nın ‘terör operasyonu’ esnasında yaşamını yitirdiğine hükmetti. Bu kararla, Avcı’nın ailesine ödenecek maaş daha yüksek bir tutarda olacak.
SURİYE’DEKİ tek Türkiye toprağı olarak anılan Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun yer değiştirme operasyonu 21 Şubat 2015’te Operasyon tamamlandıktan sonra dönüş yolunda bir kaza meydana geldi.
KAPAK, AVCI’NIN BAŞINA ÇARPTI
Belirli aralıklara hareket eden konvoyda Muhabere Başçavuş Halit Avcı da bulunuyordu. Avcı, içinde bulunduğu araçta zaman zaman fotoğraf ve video çekimi
yapıyordu. Aracın üst kapağını sabitleyerek çekim yapan Avcı’nın içinde olduğu araç yolun sağında beklediği sırada kaza meydana geldi. Konvoydaki tanklardan birinin namlusu gözetleme aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile sert bir biçimde kapanan kapak aracın içindeki Avcı’nın ölümüne yol neden oldu. Mürşitpınar Sınır Kapısı’na 23,5 kilometre uzaklıktaki bir noktada yaşanan olay sonrası Avcı askeri bir helikopter ile Suruç Devlet Hastanesi’nde götürülse de kurtarılmadı.
SGK, GERİ ÇEVİRDİ
Evli olan Avcı’nın vefatı sonrası bir çocuğu dünya geldi. Avcı’nın eşi Şöhret Demirsoy Avcı, eşinin vefatı sonrası bağlanacak maaş ile ilgili SGK’ya yaptığı başvuru 6 Eylül 2017’de ret edildi. Avcı, ret kararının iptali için idare mahkemesine dava açtı. Mahkeme, taraflara geçtiğimiz günlerde taraflara ulaştırdığı kararında, SGK kararının iptaline karar verdi. Kararda, Avcı’nın, ‘terör operasyonu’ esnasında hayatını kaybettiği kaydedildi. Bu kararla birlikte, Avcı’nın ailesine daha yüksek tutarda bir maaş bağlanması söz konusu olacak.
KARAR EMSAL NİTELİKTE
Avcı Ailesinin avukatı Mehmet Erkan Akkuş, kararın emsal teşkil ettiğine işaret etti. Av. Akkuş, kararla birlikte Avcı’nın çocuğunu daha rahat büyütebilme olanağı elde edebileceğine işaret ederek Olayın duygusal yönü göz önüne alındığında, Milli Savunma Bakanlığı’nın istinafa itiraz başvurusu yapmayacağını umuyoruz” dedi.
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