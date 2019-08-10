Mahkemeden jet karar... Kanser hastalarına iyi haber: Akıllı ilaç bedava

ÖNCE HAYIRSEVER KARŞILADI

Dava dosyasına göre, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi A.E.K.’ya “Evre 4 Hodgkin Lenfoma” teşhisi konuldu. Genç kıza uygulanan kemoterapi tedavisine rağmen tümör boyutlarında herhangi bir küçülme olmadı. Doktorlar, bu nedenle genç kıza doğrudan ‘akıllı ilaç’ olarak bilinen Opdivo (Nivolumab) adlı ilacı reçete etti.

Bir hayırseverin yardımıyla alınan ilacı kullanan A.E.K.’da olumlu sonuçlar elde edildi. Bunun üzerine genç kız, kullanması zorunlu olan kanser ilacının sigorta tarafından karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurdu. Ancak SGK, tedavi sürecinde “kök hücre nakli tedavisinin” atlanıldığı gerekçesiyle ilacı bedelsiz ödemeyi reddetti. Genç kızın avukatı Özlem Günel Tekşen, SGK’nın ret kararının iptali ve söz konusu ilacın bedelsiz olarak hastaya verilmesi için konuyu yargıya taşıyarak tedbir talebinde bulundu. Avukat Tekşen, 1 Ağustos’ta mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde şunları belirtti:

14 GÜNDE BİR 5 BİN TL

“Somut olayda müvekkile ilk aşamada uygulanan kemoterapiler başarılı sonuç vermemiştir. Bu nedenle müvekkil için kök hücre tedavisi uygulaması yapılmasının başarılı sonuç vermesinin mümkün olmadığı, tedaviyi uygulayan hekim tarafından öngörülmüş ve raporlanmıştır. Hastalığın ciddiyeti ve yayılma ihtimali göz önüne alınarak zaman kaybetmemek adına müvekkile halk arasında akıllı ilaç adıyla bilinen Opdivo (Nivolumab) tedavisi başlanmıştır. Opdivo (Nivolumab) tedavisi müvekkil için başarılı şekilde ilerlemektedir ve müvekkil iyileşmeye başlamıştır. Müvekkilin iyileşebilmesi için anılan ilacı 2-3 yıl daha kullanmaya devam etmesi gerekmektedir. Müvekkil 20 yaşında herhangi bir iş yerinde çalışmayan öğrencidir. Bu kapsamda müvekkilin sağlık sigortası babası kapsamında yatırılan sigorta primlerinden karşılanmaktadır. Bu nedenle fiyatı 5 bin 797 TL olan ve müvekkilin tedavi için 14 günde bir kullanması zorunlu olan ilacı tek başına her ay temin etmesi mümkün değildir. Anayasa madde 5’te düzenlenen sosyal devlet ilkesi gereği müvekkilin hayatını devam ettirebilmesi için zorunlu olan ilacın sigorta kapsamında karşılanması zaruridir.”

GECİKİRSE TELAFİSİ İMKÂNSIZ

Ankara 25. İş Mahkemesi, 5 Ağustos tarihinde, söz konusu ilacın bedelsiz olarak genç kıza ödenmesine karar verdi. Karar da, “Davacının hastalığına ve talep edilen ilacın hekim raporuyla gerekli faydalı olduğu, belirlenen ilacın davacının gelirine göre karşılama gücünün üstündeki değeri, ilaç seçiminde, doktor tavsiyesi dışında imkânın bulunmaması, Anayasa ile koruma altına alınan sağlık güvencesi yaşam hakkının kutsallığı, hastalığın tedavisi için elzem olduğu iddia edilen ilaç tedavisinin aksaması halinde, ilacın tedarikindeki gecikmenin onarılmaz, telafisi güç ve imkânsız zararların önlenmesi için ihtiyati tedbir talebine karar verildi” denildi.

AVUKAT TEKŞEN: EMSAL OLACAK

Avukat Özlem Günel Tekşen, mahkemenin verdiği tedbir kararının SGK’ya gönderildiğini belirterek, “Kararla birlikte ilacın bedelsiz olarak temini mümkün olacak. Bu karar benzer durumda olan kanser hastaları için de emsal teşkil edecek niteliktedir” dedi.