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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
10.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mahkemeden jet karar... Kanser hastalarına iyi haber: Akıllı ilaç bedava

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Mahkemeden jet karar... Kanser hastalarına iyi haber: Akıllı ilaç bedava

Ankara 25. İş Mahkemesi, ileri düzeyde kanser tedavisi gören hastalar için örnek bir karara imza attı. Mahkeme kamuoyunda akıllı ilaç olarak bilinen ve pahalı olan Opdivo (Nivolumab) adlı ilacın bedelsiz olarak doğrudan hastaya verilebileceğine karar verdi. Yaşam hakkının kutsallığına vurgu yapılan kararın ayrıntıları şöyle:

ÖNCE HAYIRSEVER KARŞILADI

Dava dosyasına göre, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi A.E.K.’ya “Evre 4 Hodgkin Lenfoma” teşhisi konuldu. Genç kıza uygulanan kemoterapi tedavisine rağmen tümör boyutlarında herhangi bir küçülme olmadı. Doktorlar, bu nedenle genç kıza doğrudan ‘akıllı ilaç’ olarak bilinen Opdivo (Nivolumab) adlı ilacı reçete etti.

Bir hayırseverin yardımıyla alınan ilacı kullanan A.E.K.’da olumlu sonuçlar elde edildi. Bunun üzerine genç kız, kullanması zorunlu olan kanser ilacının sigorta tarafından karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurdu. Ancak SGK, tedavi sürecinde “kök hücre nakli tedavisinin” atlanıldığı gerekçesiyle ilacı bedelsiz ödemeyi reddetti. Genç kızın avukatı Özlem Günel Tekşen, SGK’nın ret kararının iptali ve söz konusu ilacın bedelsiz olarak hastaya verilmesi için konuyu yargıya taşıyarak tedbir talebinde bulundu. Avukat Tekşen, 1 Ağustos’ta mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde şunları belirtti:

14 GÜNDE BİR 5 BİN TL

“Somut olayda müvekkile ilk aşamada uygulanan kemoterapiler başarılı sonuç vermemiştir. Bu nedenle müvekkil için kök hücre tedavisi uygulaması yapılmasının başarılı sonuç vermesinin mümkün olmadığı, tedaviyi uygulayan hekim tarafından öngörülmüş ve raporlanmıştır. Hastalığın ciddiyeti ve yayılma ihtimali göz önüne alınarak zaman kaybetmemek adına müvekkile halk arasında akıllı ilaç adıyla bilinen Opdivo (Nivolumab) tedavisi başlanmıştır. Opdivo (Nivolumab) tedavisi müvekkil için başarılı şekilde ilerlemektedir ve müvekkil iyileşmeye başlamıştır. Müvekkilin iyileşebilmesi için anılan ilacı 2-3 yıl daha kullanmaya devam etmesi gerekmektedir. Müvekkil 20 yaşında herhangi bir iş yerinde çalışmayan öğrencidir. Bu kapsamda müvekkilin sağlık sigortası babası kapsamında yatırılan sigorta primlerinden karşılanmaktadır. Bu nedenle fiyatı 5 bin 797 TL olan ve müvekkilin tedavi için 14 günde bir kullanması zorunlu olan ilacı tek başına her ay temin etmesi mümkün değildir. Anayasa madde 5’te düzenlenen sosyal devlet ilkesi gereği müvekkilin hayatını devam ettirebilmesi için zorunlu olan ilacın sigorta kapsamında karşılanması zaruridir.”

GECİKİRSE TELAFİSİ İMKÂNSIZ

Ankara 25. İş Mahkemesi, 5 Ağustos tarihinde, söz konusu ilacın bedelsiz olarak genç kıza ödenmesine karar verdi. Karar da, “Davacının hastalığına ve talep edilen ilacın hekim raporuyla gerekli faydalı olduğu, belirlenen ilacın davacının gelirine göre karşılama gücünün üstündeki değeri, ilaç seçiminde, doktor tavsiyesi dışında imkânın bulunmaması, Anayasa ile koruma altına alınan sağlık güvencesi yaşam hakkının kutsallığı, hastalığın tedavisi için elzem olduğu iddia edilen ilaç tedavisinin aksaması halinde, ilacın tedarikindeki gecikmenin onarılmaz, telafisi güç ve imkânsız zararların önlenmesi için ihtiyati tedbir talebine karar verildi” denildi.

AVUKAT TEKŞEN: EMSAL OLACAK

Avukat Özlem Günel Tekşen, mahkemenin verdiği tedbir kararının SGK’ya gönderildiğini belirterek, “Kararla birlikte ilacın bedelsiz olarak temini mümkün olacak. Bu karar benzer durumda olan kanser hastaları için de emsal teşkil edecek niteliktedir” dedi.

 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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