Mahkemeden istismar davasını izlemeyenlere suç duyurusu

Anneyi, annenin sevgilisini ve arkadaşını ağır bir şekilde cezalandıran Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sıra dışı kararlara imza attı. Mahkeme, “Eylemin mahiyeti, toplumda yaratacağı infial nazara alındığında katılma talebinde bulunan ve talebi kabul edilen, ancak duruşmaları takip etmeyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Van İl Müdürlüğü’nde çalışan ilgililer hakkında” suç duyurusunda bulundu. Ayrıca sanık annenin hamilelik gerekçesiyle cezaevinden tahliyesinden bebeğin öldüğü güne kadar, mevzuat hükümlerine göre anneyi izlemek ve gözetlemekle, bebeği korumakla görevlendirilen kamu görevlilerinin sorulmasına, varsa suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Van’daki korkunç olay 26 Ocak 2017’de, anne Pınar Tatar ve sevgilisi Ferdi Arat’ın hastaneye bebeği getirmeleriyle ortaya çıkmıştı. 38 günlük bebeğin vücudunda morluk ve bedeninde istismar bulgularına rastlanınca soruşturma başlatılmıştı. Açılan davada anne ile sevgilisi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Çifte yardım eden Yılmaz Güzel ise 15 yıl hapse mahkum edildi. Arat’a ayrıca bebeğe yönelik istismardan 15 yıl ceza verildi.