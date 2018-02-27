Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Mahkemeden istismar davasını izlemeyenlere suç duyurusu

    Mahkemeden istismar davasını izlemeyenlere suç duyurusu

    İsmail SAYMAZ
    27.02.2018 - 21:14 | Son Güncelleme:

    Van’da geçen yıl 38 günlük bebeğin başına aldığı darbe ve uğradığı istismar sonucu ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı.

    Mahkemeden istismar davasını izlemeyenlere suç duyurusuAnneyi, annenin sevgilisini ve arkadaşını ağır bir şekilde cezalandıran Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sıra dışı kararlara imza attı. Mahkeme, “Eylemin mahiyeti, toplumda yaratacağı infial nazara alındığında katılma talebinde bulunan ve talebi kabul edilen, ancak duruşmaları takip etmeyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Van İl Müdürlüğü’nde çalışan ilgililer hakkında” suç duyurusunda bulundu. Ayrıca sanık annenin hamilelik gerekçesiyle cezaevinden tahliyesinden bebeğin öldüğü güne kadar, mevzuat hükümlerine göre anneyi izlemek ve gözetlemekle, bebeği korumakla görevlendirilen kamu görevlilerinin sorulmasına, varsa suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

    NE OLMUŞTU?

    Van’daki korkunç olay 26 Ocak 2017’de, anne Pınar Tatar ve sevgilisi Ferdi Arat’ın hastaneye bebeği getirmeleriyle ortaya çıkmıştı. 38 günlük bebeğin vücudunda morluk ve bedeninde istismar bulgularına rastlanınca soruşturma başlatılmıştı. Açılan davada anne ile sevgilisi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Çifte yardım eden Yılmaz Güzel ise 15 yıl hapse mahkum edildi. Arat’a ayrıca bebeğe yönelik istismardan 15 yıl ceza verildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , van , cinsel istismar , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri