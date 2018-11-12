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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
12.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Mahkemeden ‘eski eş’e toplu önlem: Türkan kriterleri

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Mahkemeden ‘eski eş’e toplu önlem: Türkan kriterleri

Saldırgan öfke kontrolü, alkol tedavisi görecek... Elektronik kelepçe takılacak, yaklaşamayacak... Mağdur kadın yakın koruma polisi ile korunacak...

ESKİ eşi tarafından bıçaklanan, halen ölüm tehditleri alan ve yaşadığı korkudan dolayı evden çıkamayan kadını koruyabilmek için Ankara 2’nci Aile Mahkemesi örnek karara imza attı. Mahkeme, eski kocanın öfke kontrolü programına alınmasını, hastanede yatırılarak psikiyatrik tedavi görmesini, elektronik kelepçe ile takip edilmesini de içeren bir dizi toplu önleme hükmetti. Ankara Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü’nün hazırladığı rapora göre, Türkan A., 1997 yılında Veli A. ile evlendi. 1 çocukları oldu. Sürekli şiddet gören Türkan, 2011’de boşanarak ailesinin yanına döndü.

BIÇAKLADI, TEHDİT ETTİ

Takıntılı koca, 2014’de Türkan A.’yı iş çıkışında bıçakladı. Yakın koruma verilen Türkan 5 gün hastanede tedavi gördü. Eski koca tehditlerine cezaevinden bile devam etti. Yakın koruma ve tedbir kararlarına karşın Veli A. cezaevinden tahliye olunca Türkan’ın ailesinin evinin önünde olay çıkardı, tehditlerine devam etti. Eski kocasının kıskançlığı yüzünden yakın korumasının sivil değil de resmi giyinmesini isteyen Türkan A., artık işe de gidemez oldu. Hazırlanan raporda Türkan A.’nın ikamet adresine gidilerek görüşme yapıldığı belirtilerek şöyle denildi: “Türkan A., eski kocasının tehditlerine devam ettiğini, başkalarını riske atmamak için hiçbir erkekle konuşmadığını, çünkü eski kocasının zarar verebileceğini, var olan tedbir kararlarının devam ettiğini, fakat bunların yetersiz kaldığını, çünkü can güvenliğinin olmadığını, her an tetikte yaşadığını beyan etmiştir. Türkan A., eski eşinin şu anda cezaevinden çıktığını ve her gün kapısına geldiğini, kapıyı yumrukladığını, öldürmekle tehdit ettiğini, oğlunu dövdüğünü, tedbir kararlarını birçok kez daha ihlal ettiğini, bu sebeple evden dışarı çıkamadığını ifade etmiştir.” Ankara 2’nci Aile Mahkemesi’ne sunulan raporda, yeni tedbir kararlarına hükmedilmesinin uygun olacağı yönünde görüş bildirildi. Raporu dikkate alan 2. Aile Mahkemesi hâkimi Ramazan Karakaya da 9 Kasım’da verdiği kararda, 6 ay süreyle Veli A.’nın Türkan A.’ya şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, konutuna, okula ve işyerine yaklaşmamasına, çocuğuna yaklaşmamasına, eşyalarına zarar vermemesine, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve şu tedbirlerin uygulanmasına karar verdi:

GEREKİRSE ZORLA HAPSİNE

Eski kocanın alkol bağımlığı için AMATEM’e yönlendirilerek sağlık kuruluşunun tespiti doğrultusunda yatılı veya ayaktan uygun tedavi sürecine alınmasına.

Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanmasına, gerekirse yatılı, gerektiği takdirde zor kullanılmasına.

Şiddete yönelik davranışları olan Veli A.’nın Öfke Kontrolü Programı’na katılmasının sağlanmasına.

Akıl hastalığı ya da psikiyatrik rahatsızlığı olup olmadığı, tıbbi olarak gerek duyulması halinde 6 ayı geçmemek üzere hastaneye de yatırılmak suretiyle gerekli incelemelerin yapılması ve tedavisinin sağlanmasına, gerektiğinde zor kullanmasına.

6 ay süreyle Veli A.’nın elektronik kelepçe ile takibine.

Hüküm olunan tedbirlere aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulmasına.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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