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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
25.01.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

Mahkemeden engelli vatandaşın başında sigara söndüren adama ders gibi ceza!

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Mahkemeden engelli vatandaşın başında sigara söndüren adama ders gibi ceza!

BOLU'da, zihinsel engelli M.K.'nin başında sigara söndürdüğü iddia edilen Melih A.'ya işlettiği marketin duvarına 3 ay boyunca "Ben engelli bir vatandaşı yaraladım. Tüm Bolu halkından özür diliyorum" yazan broşür asma cezası verildi.

Market işleten Melih A., 6 ay önce iddiaya göre, 'Rambo' lakabıyla tanınan ve günün büyük bölümünü kentin en işlek bölgesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde geçiren yüzde 70 zihinsel engelli M.K.'yi (40) darbedip, başında sigara söndürdü. M.K.'nin ailesi olayı öğrenince Melih A.'dan şikayetçi oldu.

'ŞAKA AMAÇLI SİGARAYI DOKUNDURDUM'

Şikayet üzerine Melih A. hakkında Bolu 4'üncü Asliye Mahkemesi'nde, 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasına tutuksuz sanık Melih A., zihinsel engelli M.K. ve annesi N.K. ile avukatları katıldı. Mahkemede ifade veren sanık Melih A., "Kendisine ara sıra çalıştığım ve sahibi olduğum bakkalda sigara veririm. Olay günü de mağdurun kafasında sigara izmaritini şaka amaçlı olarak birkaç defa dokundurdum ama ben sigaranın yanık vaziyette olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi. Engelli M.K.'nin ailesi ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi yaralama' ve 'sigaranın silah olarak kullanılması' nedeniyle sanığa 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Melih A.'nın mahkemedeki iyi hali nedeniyle cezayı 7 ay 15 güne indirdi. Sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilerek, hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

BROŞÜR CEZASI

Mahkeme ayrıca, sanık Melih A.'ya, kararın kesinleşmesinden bir hafta sonra, 3 ay süreyle, iş yerinin görünür kısmına 50X50 santimetre boyutunda ve üzerinde 'Ben bir engelli vatandaşı yaraladım. Tüm Bolu halkından özür diliyorum' yazılı broşür asması cezası verdi. Sanığın 7 gün içinde yapacağı itirazın kabul edilmemesi halinde, 1 Şubat'tan itibaren iş yerine verilen karar doğrultusunda broşür asacağı öğrenildi.

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