Mahkemeden Cemevi kararı
Erzincan İdare Mahkemesi, Elektrik Piyasası Kanunu’na göre cemevlerinin ücretsiz girilen ibadethane olup olmadığı saptandıktan sonra elektrik giderinin karşılanıp karşılanmayacağına hükmedilmesini istedi.
Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Doğanpınar köyünde bulunan Büklü Dede Türbesi ve cemevinin elektrik giderinin il özel idaresince karşılanması için 2018 yılında başvuruda bulunuldu. Tunceli İl Genel Meclisi, 14 Eylül 2018’de, sık sık kullanılan aş ve cemevi olmasından ötürü başvurunun kabulü yönünde görüş bildirdi. Fakat Pülümür Kaymakamlığı, “cemevi yasal ibadethane statüsünde olmadığından” talebi reddetti.
Büklü Dede Yaşatma ve Koruma Derneği, alınan bu kararın iptali için Erzincan İdare Mahkemesi’ne başvurdu.
Mahkeme, 16 Ekim’de verdiği kararda, Pülümür Kaymakamlığı’nın kararını kaldırdı. Kararda, Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 6. maddesi gereğince “topluma açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatma giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesindeki konulacak ödenekten karşılanır” hükmünü anımsatıldı.
Bu hükme göre “toplumun ibadetine açılmış” ve “ücretsiz girilen ibadethane” nitelikleri araştırıldıktan sonra bir karar verilmesi gerektiği ifade edildi. Şimdi kaymakamlık, oluşturacağı bir heyetle Büklü Dede Cemevi’nde inceleme yaptıktan sonra elektrik giderinin karşılanıp karşılanmayacağını netleştirecek. Avukat Cihan Söylemez, cemevlerinin hukuki statüsüne ilişkin AİHM kararlarının bulunduğunu, Pülümür Kaymakamlığının uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınan hakları ihlal ettiğini savundu. Bürokrasinin cemevlerinin ibadethane sayılmasına ilişkin kararlara ayak dirediğini kaydeden Söylemez, “Erzincan İdare Mahkemesi’nin kararı hukuk adına sevindiricidir ancak kararın tatbiki açısından ayrımcı uygulamaların sıkıntılara yol açtığını ifade etmek gerekir“ dedi.
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