Mahkemede itirafçı oldular
İzmir’de FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan çoğunluğunu muvazzaf subay ve astsubayların oluşturduğu 113 askerden 33’ü, polis ve savcılıktaki sorgularında sustu, hâkim karşısında itirafçı oldu. Mahkeme itirafçı 33 askeri serbest bırakırken, TSK mensubu 80 kişi FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile tutuklandı.
MİT KOORDİNESİNDE
MİT ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordineli çalışmaları sonunda 19 Kasım’da İzmir’de FETÖ/PDY yapılanmasına mensup olduğu öne sürülen, ankesörlü telefonlarla örgütün sivil imamları ile haberleştikleri ve talimat aldıkları tespit edilen TSK mensuplarına operasyon yapıldı. İzmir Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay’ın talimatı ile başlatılan operasyonda 82’si muvazzaf olmak üzere 133 asker hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı. 44 ayrı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 124 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 6’sı savcılık ve polis ifadeleri sonunda itirafçı olup, örgüt hakkında önemli bilgiler verince serbest bırakıldı. Yine 3 şüpheli de değişen delil durumu nedeni ile savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
80 KİŞİ TUTUKLANDI
Sorgulamaları tamamlanan 113 şüpheli ise tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği’nin karşısına çıkartıldı. Poliste ve savcılıkta haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden 33’ü mahkeme karşısında örgüt mensubu olduklarını kabul etti, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Bunun üzerine 33 şüpheli mahkeme tarafından serbest bırakılırken, 80 TSK mensubu tutuklandı. Halen gözaltında bulunan 2 askerin ise sorgulanmasının devam edildiği belirtildi.
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