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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Toygun ATİLLA / İSTANBUL
24.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mahkemede itirafçı oldular

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Mahkemede itirafçı oldular

İzmir’de FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan çoğunluğunu muvazzaf subay ve astsubayların oluşturduğu 113 askerden 33’ü, polis ve savcılıktaki sorgularında sustu, hâkim karşısında itirafçı oldu. Mahkeme itirafçı 33 askeri serbest bırakırken, TSK mensubu 80 kişi FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile tutuklandı.

MİT KOORDİNESİNDE

MİT ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordineli çalışmaları sonunda 19 Kasım’da İzmir’de FETÖ/PDY yapılanmasına mensup olduğu öne sürülen, ankesörlü telefonlarla örgütün sivil imamları ile haberleştikleri ve talimat aldıkları tespit edilen TSK mensuplarına operasyon yapıldı. İzmir Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay’ın talimatı ile başlatılan operasyonda 82’si muvazzaf olmak üzere 133 asker hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı. 44 ayrı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 124 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 6’sı savcılık ve polis ifadeleri sonunda itirafçı olup, örgüt hakkında önemli bilgiler verince serbest bırakıldı. Yine 3 şüpheli de değişen delil durumu nedeni ile savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

80 KİŞİ TUTUKLANDI

Sorgulamaları tamamlanan 113 şüpheli ise tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği’nin karşısına çıkartıldı. Poliste ve savcılıkta haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden 33’ü mahkeme karşısında örgüt mensubu olduklarını kabul etti, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Bunun üzerine 33 şüpheli mahkeme tarafından serbest bırakılırken, 80 TSK mensubu tutuklandı. Halen gözaltında bulunan 2 askerin ise sorgulanmasının devam edildiği belirtildi.

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