Mahkemede ilginç diyalog

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Mehmet Fadıl Akgündüz ile Mehmet Salih Obut ile çok sayıda müşteki katıldı. Duruşma salonunda çevik kuvvet polisi ile güvenlik önlemi alındı. Akgündüz ve Obut’un mağdurlarla bir araya gelmemesi için duruşa salonundan arka koridora açılan kapıdan çıkartıldı.

İDAM EDİLMESİNİ İSTEDİLER

Duruşmada şikayetçi olan müştekiler, satış yaparken medyatik insanların kullanıldığını, dini duygularının istismar edildiğini söylediler. Bazı müştekiler kayyum atılmasını talep ederken bazı müştekiler ise Akgündüz’ün idam edilmesini istedi.

Bazı mağdurlar şunları söyledi:

"4 KATLI BİNAMI VERDİM, ŞU AN KİRADA OTURUYORUM"

GÜL SERAP ŞAHİN: “2010’da 170 bin TL karşılığında 3 devre mülk aldım. 2013’de de Bağcılar’da 4 katlı binamın karşılığında 2 devre mülk aldım. Toplamda 600 bin TL ödedim. Şuan kiradayım. Zor durumdayım. Cezalandırılmasını istiyorum.

"TUVALET TEMİZLEYEREK GEÇİMİMİ SAĞLIYORUM"

DAVUT KARACA: “250 bin TL karşılığında devre mülk aldım. Şikayetçiyim. Kur’an kursunda çocuklara Kur’an öğretiyordum. Onun yüzünden Kur’an kursunu bırakmak zorunda kaldım. Şu an bir şirkette tuvalet temizleyerek geçimimi sağlıyorum.”

"SAKALININ KESİLMESİNİ, SARIĞININ CÜBBESİNİN ÇIKARTILMASINI İSTİYORUM"

MUSTAFA AZGÜN: “En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kendisine şöyle bir ceza verilmesini istiyorum. Kendisinin sakalının kesilmesini, sarığının, cübbesinin çıkartılmasını, dini sohbet vermesinin yasaklanmasını istiyorum.”

"HER SAKALLIYA İNANMASAYDINIZ"

Mahkeme başkanının, “Bizim böyle bir ceza verme durumumuz yok” demesi üzerine Azgün, “Biliyorum ben ekstra olarak istiyorum” diye yanıt verdi.

Mahkeme başkanı da “Siz de her sakallıya inanmasaydınız” dedi.

Duruşmada hazır bulunan bir mağdur ise “Biz mağduruz, devletin tapusuna inandık” diye konuştu.

"İDAM EDİLMESİNİ İSTİYORUM"

ERCAN GÜNDÜZ :”İçimizdeki bir çok insan kötü durumda. Hasta olanlar, ölenler oldu. Kendisi bu ölümlerden sorumludur. Mümkünse idam edilmesini istiyorum.”

"BETER OLSUN"

BİNALİ SÜSLİ: “Tekne ve daireler verdim. Karşılığında 6 devre mülk aldım. Sade 4’ünün tapusu geldi. Bir insanın hayatını devam ettirmek için ne kadar paraya ihtiyacı olabilir ki? Öbür tarafı hiç mi düşünmüyor? Para için insanların maneviyatını kullanıyor. Bizi mağdur etti. Beter olsun.”

"ASILMASINI İSTİYORUM"

HANİFE ŞEN: “Maltepe’de babamdan kalan arsamı verdim. Babamın hatırasıydı. Şimdi deseler ki şuraya bir ip asın altındaki sandalyeyi çekin ilk önce ben çekerim. Asılmasını istiyorum.”

"DİNDAR İSİMLERLE TANITIM YAPINCA KANDIM"

ADİL DURMUŞ: “Daha önceden sahtekar, dolandırıcı olduğunu biliyordum. Ancak dindar isimlerle tanıtım yapınca kandım.”

ÇİFTLİK BANK ÖRNEĞİ İLE İHTİYATİ TEDBİR İSTENDİ

Müşteki avukatlarından Duygu Süren, “Çiftlik Bank ve AnadoluFarm soruşturmalarında şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu, ihtiyati tedbir kararlarının uygulandığını, bu davanın da aynı mahiyette olduğu için Fadıl Akgündüz ve diğer sanıkların tüm şirketlerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz” dedi.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Müşteki avukatlarından Yaşar Öztürk de şirketlere kayyum atanmasını ve tüm sanıkların tutuklanmasını istedi.

"EN KISA SÜREDE BİTİRİLECEK"

Mahkeme başkanının “Son durum nedir?” diye sorması üzerine Fadıl Akgündüz, “Bazı çalışmalarımız var. Bu yıl içerisinde faaliyete başlayacağız. 14 ay içerisinde inşallah bitecek. Yapan da mağdur katılımcı da mağdur. En kısa sürede bitirilecek” diye cevap verdi.

"DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ"

Mahkeme başkanı dava dosyasının bilirkişiye gönderildiğini dosyanın bilirkişiden dönmesinin beklendiğini söyledi.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanmasına ilişkin talebi, kayyum atanması ve mal varlıklarına tedbir konulması yönündeki talebi reddederek bilir kişi raporunun gelmesi için duruşmayı erteledi.

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