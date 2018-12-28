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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - AA
28.12.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

Mahkemede ilginç anlar! 'Halıyı gördüğümde şoka girdim'

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Mahkemede ilginç anlar! 'Halıyı gördüğümde şoka girdim'

Edirne'de bir kişi, temizletmek için verdiği halının hasara uğradığını görünce yıkama firmasına dava açtı. Duruşma salonuna getirilen halı, bilirkişi ve hakim tarafından incelendi. Davacı İ.Y. "Halıyı poşetten çıkardığımda halıyı gördüğümde şoka girdim. Çünkü halı yırtılmıştı. Ben emek ederek aldığım halının parasını istiyorum" dedi.

EDİRNE'de temizlenmesi için firmaya verdiği halının yıkandıktan sonra yırtıldığını öne süren İ.Y., işletme sahibini mahkemeye verdi. 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne getirilen halı açılarak bilirkişi ve hakim tarafından incelendi, işletmeci Ö.E.'nin halı sahibi İ.Y.'ye halı yıkama bedeli olan 138 lirayı geri vermesine hükmedildi.

Edirne'de yaşayan İ.Y., kirlenen halılarını temizlenmesi için halı yıkama firmasına verdi. İ.Y., yıkanıp geri getirilen halılarından birinin yırtıldığını fark edince Edirne Tüketici Hakları Hakem Heyeti'ne başvurdu. Ancak İ.Y.'nin yaptığı başvuru kabul edilmedi. Bunun üzerine İ.Y., konuyu mahkemeye taşıdı. Avukatı aracılığıyla Edirne 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açan İ.Y., işletmeci Ö.E.'den halı ücretinin ödenmesini istedi.

2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına İ.Y. ve işletmeci Ö.E. ile avukatları katıldı. Evde kirlenen halılarını her zaman verdiği firmaya yıkanması için teslim ettiğini ancak halılardan birinin yırtık olarak geri getirildiğini öne süren İ.Y., "Evde hastam olduğu için halılarım kirlendi ve aynı firmaya yıkanması için verdim. Halılardan birini poşetten çıkardığımda yırtık olduğunu görünce şoka girdim. Ben emek vererek aldığım halının parasını istiyorum. Hemen firmayı aradım, bana 'Size yırtılma olabileceğini söylemiştik' dediler. Oysa ki hiçbir şekilde bana bilgi veren olmadı" dedi.

İşletme sahibi Ö.E. ise halıda açılma olabileceğini İ.Y.'ye söylediklerini iddia etti. Karşılıklı ifadelerin ardından yıkanma sırasında yırtıldığı öne sürülen halı duruşma salonuna getirildi. Halı, mahkemenin belirlediği bilirkişi tarafından incelendi. Bilirkişi halının yıkanma sürecinde ağır bir kimyasalın kullanılmadığı kanısına vardığını kaydederek, "Eğer halıda herhangi bir kimyasal kullanılsaydı, davalının dediği gibi bir bozulma meydan gelirdi. Halıda eskiden kalma bir leke olması nedeniyle her yıkamada bir kimyasala veya şampuana maruz kalmış ve o bölge lekenin verdiği zarardan dolayı yumuşamıştır. Yine bu leke, evde bir kimyasalın dökülmesi sonucu da oluşmuş olabilir" diye görüş belirtti.

Mahkeme, duruşma salonunda bilirkişi incelemesinin ardından halıyı yıkayan işletme sahibi Ö.E.'nin, davacı İ.Y.'ye 'halı yıkama bedeli' olarak alınan 138 lirayı geri vermesine hükmetti.

 

 

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