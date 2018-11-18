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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ÖZMEN/DHA
18.11.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Mahkemede ilginç anlar! Karar verildikten sonra geri çağırıldı ve...

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Mahkemede ilginç anlar! Karar verildikten sonra geri çağırıldı ve...

KIRKLARELİ’nin Babaeski ilçesinde, eşine yönelik basit yaralama ve hakaret iddiasıyla Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Bener Şen (60), ilk celsede 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Salondan çıkarıldıktan kısa süre sonra yeniden çağrılan Şen’e ’dosyada hata yapıldığını ve cezanın iptal edildiği’ söylenerek duruşma ertelendi. Olayın trajikomik olduğunu ifade eden Şen, "Beş dakika içerisinde ’pardon’ denilerek 5 aylık hapis cezası kaldırıldı. Dosyaya bakılmasıydı, dikkat edilmeseydi 5 ay hapis mi yatacaktım?" dedi.

Babaeski ilçesinde oturan Bener Şen hakkında Asliye Ceza Mahkemesi’ne, eşi D.T.Ş.’nin şikayeti üzerine ’basit yaralama ve hakaret’ suçlarından dava açıldı. Çift, davanın ilk duruşmasında kimlik tespiti ve ifadeleri alındıktan sonra mahkeme hakimi tutuksuz yargılanan D.K., Bener Şen’e 5 ay hapis cezası vererek duruşmayı bitirdi. Ancak çift mahkeme zabıtlarını beklerken yeniden salona çağrıldı. İddiaya göre hakim D.K., dosyada hata yaptıklarını ve cezanın iptal edilerek duruşmanın Ocak ayına ertelendiğini söyledi. Mahkemede savunma ve yargılamam hakkının elinden alındığını ifade eden Bener Şen, 5 dakika içerisinde 5 ay hapis cezası aldığını ve kısa bir sürede de ’pardon’ denilerek cezanın iptal edildiğini söyledi.

Olayın trajikomik bir hal aldığını söyleyen Şen, "Benim ikinci eşimle ilgili basit yaralama ve hakaret sebebiyle hakkımda dava açıldı. Tamamen iftiraya dayalı bir dava. Bununla ilgili mahkemede savunma yapacağım sırada, savunma hakkım hakim tarafından elinden alındı. Savunma yapmam kısıtlandı, ’kısa kes, çok vaktimiz yok, çabukça bu işi bitireceğiz’ denilerek birinci celsede karşı tarafı da 3-5 dakika dinledikten sonra hemen benim taleplerim, delillerimizin toplanması, adli tıp raporlarının temin edilmesi, tanıkların dinlenmesi taleplerimizi reddederek hemen 10 dakika içerisinde yargılamayı bitirerek 5 ay hapis cezasına çarptırıldığımız ifade edildi" dedi.

’YENİDEN SALONA ÇAĞRILIP, PARDON DENİLDİ’

İtirazlarına ve taleplerine rağmen mahkemenin kısa sürede bitirildiğini ve adliyede mahkeme karar metinlerini beklerken yeniden salona çağrıldıklarını kaydeden Şen, "Arkasından dışarı çıkarıldık, kısa bir süre geçtikten sonra ’pardon’ denilerek içeri alındık. ’Biz dosyayı tam incelememişiz, sizin bu 5 aylık hapis cezasını biz iptal ettik. Tekrar duruşmanızın Ocak ayına atılmasına, avukatınızın davet edilmesine karar verildi. Biz de bu işten çok üzüntü duyduk. Bir insanın 5 aylık hapis cezasına çarptırılması, bir kişinin iki dudağının arasında mi? Bu kadar basit mi? Tanıklar dinlenmeden, deliller toplanmadan 3 dakika içerisinde basit taraflı düşüncelerle bir insanın ceza alması mümkün mü?

’HSK’YA, ANAYASA MAHKEMESİ’NE VE AHİM’E GİDECEĞİZ’

Yargılanma, savunma haklarımızın ihlali olarak gerek HSK, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AHİM) şikayetçi olacağız. Trajikomik, 5 dakika içerisinde ’pardon’ denilerek 5 aylık hapis cezası verildi. Dosyaya bakılmasıydı, dikkat edilmeseydi 5 ay hapis mi yatacaktım? Bu kadar basit mi insan hayatı? Dava dosyası incelenmeden, böyle bir karar verebilir mi? Taleplerimizin davayı uzatacağı söylenerek kabul edilmedi. Bunun karşısında hukuki girişimlerimizi yapacağız" diye konuştu.

Bener Şen, mahkeme hakiminin yeniden salona çağırmasının ardından cezanın iptal edilerek duruşmasının Ocak ayına ertelendiğini de sözlerine ekledi.

 

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