Mahkeme 'Yeteri kadar mağdur oldu' dedi, anneye ceza vermedi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 26 Mayıs 2016’de gerçekleşen olay şöyle oldu... Suriye uyruklu Rama Alhelali bebek arabasına koyduğu 2,5 yaşındaki erkek çocuğu Abdulkadir Kazmauz ile birlikte gezintiye çıktı. Bir ayakkabıcının önüne geldiği sırada küçük çocuğu arabasında bırakarak iki metre uzaklıktaki dükkanın önünde bulunan sepet içerisindeki ayakkabılara bakmaya başladı.

Bu sırada küçük Abdulkadir bebek arabasından inerek caddeye çıktı ve sürücü koltuğunda Osman G.’nin oturduğu araç aracın altında kaldı. Olay yerinde ağır yaralanan küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Savcı annenin 2,5 yaşındaki Abdulkadir’i bebek arabasında bırakarak alışverişe daldığı için çocuğun caddeye yürüyerek aracın altında kalıp ölmesi olayında illiyet bağı bulunduğundan ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca araç sürücüsünün de aynı suçtan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

'ÇOCUĞUM KÜÇÜCÜKTÜ KENDİLİĞİNDEN KAÇTI'

Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ifade veren anne Rama Alhelali, “Sokakta çocuğumla ile birlikte durmuş vaziyetteydim. Küçüktü çocuğum kendiliğinden kaçtı, üzerinden geçti gittikten sonrada tekrar geri döndü. Sesleri duyunca da tekrar durdu şoför sonra adam kaçıp gitti. Olayda benim Kusurum yoktur. Diğer sanık Osman kaçıp gitti. Şoför suçludur ben suçsuzum” dedi.

'KUSURLU OLAN ÇOCUĞUNA BAKMAYAN ANNEDİR'

Osman G. ise kamyonetiyle marketlere gıda pazarladığını söyleyerek, “Karşı yönden kamyon geldiğini görünce kamyonun geçmesi için durdum bekledim. Kamyon geçerken hafif kalkış yaptığımda kamyon sürücüsü bağırınca bir şeyler olduğunu anladım. Aracımı geri alıp indiğimde etrafımda insanlar toplandı. Aracın sağ ön tekeri ile küçük yaşta erkek çocuğunu ezdiğimi anladım. Ben çocuğu fark etmedim. Kusurlu olan çocuğuna bakmayan annesidir” diye konuştu.

'ANNE YETERİNCE MAĞDUR CEZAYA GEREK YOK'

Mahkeme, Osman G.’nin trafik bilirkişi raporu ve Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporu ile kusursuz olduğu tespit edildiğinden beraatine karar verdi. Anne Rama Alhelali'nin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporunda asli kusurlu olduğu tespit edildi ancak ölüm nedeniyle uğramış olduğu kişisel ve ailevi durum bakımından yeterince mağdur olduğundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.