Mahkeme uzaklaştırma verdi... Sonrası korkunç

Edinilen bilgilere göre, 39 yaşındaki Samet Ç., eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkeme tarafından bir ay uzaklaştırma cezası aldı. Cezasının henüz ilk haftasında eşi Rus asıllı Tatyana Ç.'nin ikamet ettiği Baykoca Mahallesi'ndeki evine geldi. 5. kattaki evlerine çıkan Samet Ç., eşinin kapıyı açmaması üzerine öfkelenerek yanındaki halatı alıp 7 katlı binanın çatısına çıktı.

HALAT KOPTU...

Halatın bir ucunu bacaya, diğer ucunu beline bağlayan adam, 5. katın balkonuna sarktığı sırada halat koptu. Halatın kopmasıyla yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen Samet Ç. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Bacakları kırılan adam ilk tedavinin ardından yoğun bakıma alındı. Samet Ç. yaşam mücadelesi veriyor. Kadın ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Basın mensuplarının sorularına cevap veren Rus asıllı Tatyana Ç., eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir aylık uzaklaştırma aldığını belirterek, kısa süre önce de boşanma davası açtığını ifade etti.

Samet Ç'nin çocuklarını görmek istediği öne sürüldü. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.