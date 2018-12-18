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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.12.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Mahkeme tutanağındaki 'ölü' ibaresi şaşkına çevirdi

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Mahkeme tutanağındaki 'ölü' ibaresi şaşkına çevirdi

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yaşayan Azam Kara isimli bir vatandaş, hissedarı olduğu tarlayla ilgili görülen ortaklığın giderilmesi davasında mahkemeden annesine gelen tebligatta 'ölü' olduğunun belirtildiğini görünce neye uğradığını şaşırdı.

Sivrihisar Sulh Hukuk Mahkemesi’nden ortaklığın giderilmesi davasıyla ilgili gönderilen tensip tutanağı Azam Kara’nın adresine gelmedi. Üç kardeşi ve annesine giden tutanakta kendisinin ölü olduğunun belirtildiğini gören Azam Kara, şaşkına döndü.

Azam Kara yaşanan olay hakkında, “Ortaklığın giderilmesi davası için Sivrihisar Sulh Mahkemesi tarafından tebligat bekliyorduk. Ben dâhil toplam 5 kişiye bu tebligatın gitmesi gerekiyordu. Ancak annem ve 3 kardeşimin adresine mahkeme tebligatı giderken benim adresime gelmedi. Daha sonra annemle konuştuğumda, benim adımın geçtiği bir kâğıt daha geldiğini söyledi. Ardından annemin evine gidip kâğıdı aldığımda şok oldum. Kâğıtta benim öldüğümü belirten yazı yazıyordu. Hemen avukatımın yanına gidip durumu anlattım. Avukatım, bir karışıklık olduğunu söyleyerek mahkemenin bu durumu düzelteceğini söyledi. Bir süre sonra olayın isim benzerliğinden kaynaklandığını öğrendik. Tebligatta yaklaşık bir ay önce hayatını kaybeden ve benimle aynı ismi taşıyan bir kişinin kimlik numarası yazıyordu. Fakat adres benim ev adresimdi. Böyle bir karışıklık oldu. Ölü olarak sadece mahkeme tebligatında gösterilmişim sosyal yaşantımda hiçbir zorluk yaşamadım. Hastane, banka ve benzeri işlerimi yine hallediyorum. En kısa zamanda bu karışıklığın düzeltileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu. 

 

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