Mahkeme tutanağındaki 'ölü' ibaresi şaşkına çevirdi
Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yaşayan Azam Kara isimli bir vatandaş, hissedarı olduğu tarlayla ilgili görülen ortaklığın giderilmesi davasında mahkemeden annesine gelen tebligatta 'ölü' olduğunun belirtildiğini görünce neye uğradığını şaşırdı.
Sivrihisar Sulh Hukuk Mahkemesi’nden ortaklığın giderilmesi davasıyla ilgili gönderilen tensip tutanağı Azam Kara’nın adresine gelmedi. Üç kardeşi ve annesine giden tutanakta kendisinin ölü olduğunun belirtildiğini gören Azam Kara, şaşkına döndü.
Azam Kara yaşanan olay hakkında, “Ortaklığın giderilmesi davası için Sivrihisar Sulh Mahkemesi tarafından tebligat bekliyorduk. Ben dâhil toplam 5 kişiye bu tebligatın gitmesi gerekiyordu. Ancak annem ve 3 kardeşimin adresine mahkeme tebligatı giderken benim adresime gelmedi. Daha sonra annemle konuştuğumda, benim adımın geçtiği bir kâğıt daha geldiğini söyledi. Ardından annemin evine gidip kâğıdı aldığımda şok oldum. Kâğıtta benim öldüğümü belirten yazı yazıyordu. Hemen avukatımın yanına gidip durumu anlattım. Avukatım, bir karışıklık olduğunu söyleyerek mahkemenin bu durumu düzelteceğini söyledi. Bir süre sonra olayın isim benzerliğinden kaynaklandığını öğrendik. Tebligatta yaklaşık bir ay önce hayatını kaybeden ve benimle aynı ismi taşıyan bir kişinin kimlik numarası yazıyordu. Fakat adres benim ev adresimdi. Böyle bir karışıklık oldu. Ölü olarak sadece mahkeme tebligatında gösterilmişim sosyal yaşantımda hiçbir zorluk yaşamadım. Hastane, banka ve benzeri işlerimi yine hallediyorum. En kısa zamanda bu karışıklığın düzeltileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle