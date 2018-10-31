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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
31.10.2018 - 15:39, Son Güncelleme:

Mahkeme salonunu karıştıran savunma

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Mahkeme salonunu karıştıran savunma

BURSA’da, trafikte tartıştığı Can Görkem Bayraktar’ı (20), bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık trans birey Derya Yıldırımın (49), yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı Nalan Bener’in müvekkilinin meşru müdafa altında suçunu işlediğini öne sürerek, tahliyesini istemesine öldürülen Bayraktar’ın ailesi tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik polis ve mübaşirin ara girmesiyle yatıştırıldı.

Geçen 23 Nisan’da merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda Derya Yıldırım, trafikte Can Görkem Bayraktar ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Yıldırım, daha sonra aracıyla Çekirge Caddesindeki evine gitti. Bayraktar da Yıldırım’ı takip etti. Bayraktar, evin önünde çıkan tartışmada Yıldırım’ın kafasına vurdu. Yıldırım da Bayraktar’ı karın bölgesinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Bayraktar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Tutuklanan Derya Yıldırım hakkında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Sanık avukatı Nalan Bener, dosyada Derya Yıldırımın ölen genç tarafından kesici aletle yaralandığı, maktulün kanında ve idrar raporlarında uyuşturucunun açık şekilde ortaya çıktığını, meşru müdafaa şartlarının oluştuğundan adli kontrol hükümlerin uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti. Derya Yıldırım, avukatının savunmasına katıldığını ve tahliyesini isteyerek, "Olay günü kendi işimdeydim ve kesinlikle o şahsı öldürmek niyetinde değildim" dedi.

Avukatın talebi üzerine öldürülen Can Görkem Bayraktar’ın babası Tuncay Bayraktar, "Benim dağ gibi 20 yaşımdaki çocuğumu mezara koydunuz" diyerek sanık ve avukatının üzerine yürüdü.

Duruşma salonundaki gerginlik polis ve mübaşirin araya girmesiyle yatıştırıldı. Ölen Bayraktar’ın yakınları mahkeme başkanı tarafından duruşma salonundan çıkarıldı. Bayraktar’ın yakınları duruşma salonunun kapısında ağladı. Tutukluluğun devamına karar verilen Derya Yıldırımın duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

 

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