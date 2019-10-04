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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
04.10.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Mahkeme salonundan ağlayarak çıktı: Akıl sağlığım yerinde değil

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Mahkeme salonundan ağlayarak çıktı: Akıl sağlığım yerinde değil

Konya'da daha önceden aralarında tartışma olan komşularının üzerine kezzap döken Gülay Durusoy’un yargılandığı dava karara bağlandı. Durusoy, 3'ü çocuk 6 kişiyi 'kasten yaralama' suçundan 10 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Durusoy, cezanın açıklanmasının ardından mahkeme salonundan ağlayarak çıktı. Gülay Durusoy, kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, "Bana iftira atılıyor. Ben suçsuzum. Benim akıl sağlığım yerinde değil.'' dedi.

Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Saadet Şahin (45), geçtiğimiz yıl 17 Eylül'de, işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i görüp karşılamak için 3 çocuğuyla birlikte kapıyı açtı.

Bu sırada, daha önceden aralarında tartışma yaşanan karşı komşusu Gülay Durusoy da kapıyı açtı. Evinden çıkan Durusoy, elindeki kâsenin içinde bulunan kezzabı komşularının üzerine attı.

Saadet Şahin’in yüzünde, omzunda ve ellerinde yanıklar oluşurken, yüzde 75 zihinsel engelli oğlu Akif'in (14) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluştu.

Ayrıca çocukları Osman (13) ve Ayşegül’ün (8) de elleri ile kollarında, Ramazan Şahin’in kolu ve bacağında, o sırada olay yerinde bulunan diğer komşusu Şeyda Bağbudar’ın da kollarında yanıklar oluştu.

Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi ancak yaralılarda kalıcı izler oluştu.

OLAYI HATIRLAMIYORUM

Saldırının ardından gözaltına alınan Gülay Durusoy da ilk ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü, olayı hatırlamadığını, hafızasının arada bir gelip gittiğini ve kendisine iftira atılıp, komplo kurduğunu söyledi. Durusoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlayan Durusoy, mahkemedeki savunmasında da kendisine komplo kurulduğunu iddia etti.

Durusoy, 23 Mayıs günü yapılan 3'üncü duruşmasında adli kontrol kararıyla tahliye edildi. 

AKIL SAĞLIĞIM YERİNDE DEĞİL, BERAATİMİ İSTİYORUM

Davanın bugün görülen son duruşmasına tutuksuz yargılanan Gülay Durusoy, baba Ramazan Şahin ve taraf avukatları katıldı.

Gülay Durusoy, kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, "Bana iftira atılıyor. Ben suçsuzum. Benim akıl sağlığım yerinde değil. Halen tedavi görüp ilaç kullanıyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gülay Durusoy'a, Ramazan Şahin, eşi Saadet şahin, 3 çocuğu ve bir başka komşusu Şeyda Bağbudar'a yönelik kezzapla kasten yaralama suçunu işlediğini belirterek toplamda 10 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Durusoy'un, yargılama esnasında olumsuz kabul edilen tutum ve davranışları, samimi olmayan inkâr ediş tarzı, suçtan pişmanlık duymamasını da göz önüne alınarak Durusoy hakkında takdir indirimi kullanmadı. 

Cezayı duyan ve tutuksuz yargılanan Durusoy, mahkeme salonundan çıktıktan sonra gözyaşlarına hâkim olamadı. 

ÇOCUĞUMUN YÜZÜNDEKİ İZLER KALICI

Bu kararın kendilerini biraz olsun sevindirdiğini belirten baba Ramazan Şahin, "Bize ve çocuklarımıza yapılan bu saldırı karşılıksız kalmadı. Hak ettiği cezayı aldığını düşünüyorum. Oğlum Akif'in yüzündeki yanıklar kalıcı.

Her akşam oğluma baktığımda eski hali gözümün önüne geliyor. Adalet yerini buldu diye düşünüyorum" dedi.

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