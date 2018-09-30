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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.09.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

Mahkeme salonunda albayı tehdit etmiş

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Mahkeme salonunda albayı tehdit etmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi olduğu iddia edilen eski tümgeneral Mehmet Dişli'nin, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davasında duruşma salonunun güvenliğinden sorumlu Albay Tarık Hekimoğlu'nu tehdit ettiği ortaya çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 27 Temmuz'da Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davasında tutuklu sanıklardan Mehmet Dişli, duruşma sürerken savunmasına ilişkin avukatıyla görüşmek için mahkeme başkanından izin aldı.

Dişli'nin, sanıkların bulunduğu bölümün arkasında avukatıyla dizüstü bilgisayardan savunmasına ilişkin görüntüleri izledikten sonra savunmasıyla alakalı olmayan fotoğrafları da incelediği belirlendi.

Bu durumu tespit eden duruşma salonunun güvenliğinden sorumlu Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarık Hekimoğlu, sanık ve avukatını uyardı.

Albay Hekimoğlu'nun, sanığın avukatına "Gösterdiğiniz görüntüler savunmaya ilişkin değildir. Lütfen bilgisayarınızı kapatınız." uyarısında bulunması üzerine sanık Dişli, salondakilerin duyabileceği şekilde Hekimoğlu'na yönelik, "Ne yapayım, elimle mi kapatayım? Sen bu yaptıklarını unutma Tarık Albay'ım göreceksin." şeklinde tehdit içeren sözler sarf etti.

Bunun üzerine tutanak altına alınan olaya ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, tutuklu sanık Mehmet Dişli hakkında disiplin soruşturması başlattı.
İfadesi alınan sanık Dişli, duruşma salonunda avukatıyla görüşmek için mahkeme başkanından izin aldığını, savunmasına ilişkin görüntüleri incelerken videolar arası geçiş yapmak üzere görüntü ekranını kapattığı sırada ekran koruyucu fotoğrafının göründüğünü iddia etti.
Fotoğrafı gören Albay Hekimoğlu'nun sert bir üslupla kendisini uyardığını öne süren sanık Dişli, "Bunun üzerine ben de asker şahıs olmam nedeniyle incindiğimi, hayal kırıklığına uğradığımı belirtmek için kendisine yaptığı bu muameleyi asla unutmayacağımı söyledim." beyanında bulundu.

Soruşturma sonucunda sanık Dişli'nin görevli Jandarma Albay Tarık Hekimoğlu'na yönelik yüksek ses tonuyla astların ve salondaki diğer tutukluların duyacağı şekilde küçük düşürücü, onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekildeki eylemi işlediği belirlendi.
Buna göre Dişli, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereği "kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak" eyleminden 5 gün hücre cezasına çarptırıldı.

Sanık Mehmet Dişli, cezaya karşı Ankara Batı İnfaz Hakimliğine itirazda bulundu.

İtirazın reddedilmesi durumunda sanığın hücre cezası onaylanacak.

FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri arasında

Mehmet Dişli'nin Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından yargılanmasına devam ediliyor.

9 Mayıs'taki duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Dişli'nin de arasında bulunduğu sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin 15 Temmuz'da yurt genelinde şehit edilen güvenlik güçleriyle vatandaşların ölümünden sorumlu tutulmalarını ve 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmalarını istedi.

Savcı, 2 bin 558 sivil vatandaş ile 177 güvenlik personelinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle aynı sanıkların 55 bin 880'er yıl hapisle cezalandırılmalarını da talep etti.


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