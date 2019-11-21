Mahkeme salonu buz kesti... Her detayı kanınızı donduracak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMahkeme salonu buz kesti... Her detayı kanınızı donduracak
GeriGündem Mahkeme salonu buz kesti... Her detayı kanınızı donduracak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- 
21.11.2019 - 22:26, Son Güncelleme:

Mahkeme salonu buz kesti... Her detayı kanınızı donduracak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mahkeme salonu buz kesti... Her detayı kanınızı donduracak

MERSİN’de, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Ertürkoğlu’nu boğazını keserek öldüren Mustafa Ertürkoğlu’nun yargılanmasına başlandı. Zanlının, eşini öldürdüğü ve sonrasında kıyma makinesine atarak parçaladığı söylediği anlarda duruşma salonu buz kesti. 40’a yakın kadın avukatın da müdahil olduğu duruşma ertelendi.

Olay, geçtiğimiz yıl 28 Kasım’da merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Tarsus ilçesinde vahşice öldürülen Özgecan Aslan’ın kuzeni Cemile Ertürkoğlu, boşanmak üzere olduğu eşi lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu tutuklandı.

Hakkında ’eşi tasarlayarak, canavarca hisle, acı ve eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan dava açılan Mustafa Ertürkoğlu, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mersin Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Ertürkoğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada hakkındaki iddianame okunan zanlı Mustafa Ertürkoğlu, olay anını ayrıntılı bir şekilde soğuk kanlılıkla anlattı. İfadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia eden zanlı, evlilik yıldönümü dolayısıyla hediye vermek için eve çağırdığı eşinin boğazını maket bıçağıyla kestiğini, kıyma makinesine atarak parçaladığını ve cesedin bir kısmını kentin farklı noktalarındaki çöp konteynerlerine attığını, bir kısmını ise şehir mezarlığındaki bir mezara gömdüğünü anlattı.

MAHKEME BAŞKANI: İDDİANAMEYİ OKUYUNCA BEN DE RAHATSIZ OLDUM

Sanığın ifadeleri sonrası mahkeme salonu buz keserken, mahkeme başkanı da "İddianameyi okurken ben de rahatsız oldum" dedi.

CEMİLE’NİN ABİSİ: EN AĞIR CEZA VERİLSİN

Kardeşinin daha önce eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini savunan abi Cem Aslan, "Sanık kardeşimin ona saldırdığını söylüyor. Benim kardeşimin bir eli engelli. 45 kilo benim kardeşim. Saldırması mümkün değil. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

CEMİLE’NİN İŞ ARKADAŞI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Cemile Ertürkoğlu’nun iş arkadaşı, olaydan birkaç gün önce Cemile’nin kolunda ve omzunda morluklar gördüğünü, sorduğunda ise eşinin kendisine şiddet uyguladığını söylediğini dile getirdi.

CEMİLE’NİN ABİSİNİN EŞİ: BOŞANMAK İSTEYİNCE HAMİLE BIRAKIYORDU

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ayşe Aslan, Cemile’nin şiddet ve borç nedeniyle ayrılmak istediğini ancak zanlının her seferinde kendisini hamile bıraktığını söyledi. Ayşe Aslan ayrıca zanlının sürekli Cemile’nin sosyal medya hesaplarına girip başkalarına mesaj attığını belirtti.

40’A YAKIN KADIN AVUKAT MÜDAHİL OLDU

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran davanın duruşmasına Mersin Barosu’nun yanı sıra Gaziantep, Adana ve Hatay barolarının kadın hakları merkezlerini temsilen 40’a yakın avukat katıldı.

SANIK: TUTUKSUZ YARGILANMAK İSTİYORUM

Duruşmada son sözü sorulan sanık Mustafa Ertürkoğlu, "Kaçma şüphem yoktur. Dışarıda tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

DURUŞMA 4 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 4 saat süren celsenin ardından tanıkları ve savunmaları dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı 6 Aralık’a ertelerken, Mustafa Ertürkoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Özgecanın kuzeniydi... Kan donduran ayrıntılar
Özgecan'ın kuzeniydi... Kan donduran ayrıntılar
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.11.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle