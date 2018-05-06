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    Mahkeme neredeyse tecavüz mağduru kadını suçlayacak: Aşırı alkollü hatırlamıyor

    İsmail SAYMAZ
    06.05.2018 - 21:11 | Son Güncelleme:

    Eskişehir’de E.A. adlı genç kadına sokak ortasında tecavüzden yargılandığı davada beraat eden sanıkla ilgili gerekçeli karar açıklandı. E.A.’nın pantolonunda sanık T.D.’ye ait DNA örneği çıkmasına, tacizin kamera görüntülerine ve sanığın arkadaşının ifadelerine rağmen kadının vajinasında üçüncü bir kişinin sperminin bulunması, beraatin gerekçesi kabul edildi. Kararda, “Çok aşırı alkollü olan, ne yaptığını dahi hatırlamayan mağdura sanık ve tanık dışında üçüncü bir şahsın tecavüz ettiği” belirtildi.

    SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

    Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, E.A.’nın pantolonunda sanık T.D.’nin DNA’sının olduğu ifade edildi. Buna karşın vajinasında, sanık ve tanık dışında üçüncü bir erkeğe ait spermin bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi: “E.A.’nın pantolonundan elde edilen lekede sanık T.D.’ye ait DNA profillerinin bulunduğu, ancak vajinal sürüntü örneğinde üçüncü bir erkek şahsa ait DNA’nın tespit edildiği, bu durumda çok aşırı alkollü olan ve ne yaptığını dahi hatırlamayan mağdura karşı cinsel saldırı suçunu işleyenin sanık dışında ve tanık dışında üçüncü bir şahıs olduğu, bu durumda T.D.’nin beraatine karar vermek gerekmiştir.” Karara savcılık da itiraz etti. Yargıtay’a gönderilen temyiz dilekçesinde, T.D.’ye ceza verilmesi istendi.

    Sokak ortasında istismara beraatEskişehir’de, geçen yıl alkollü halde evine doğru yürüyen E.A. (20) adlı kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı. Çığlıklar üzerine cama çıkan vatandaşlar, genç kadını belden aşağısı çıplak halde buldu. Polis kamera görüntülerini izleyerek, genç kızın T.D. (33) ve liseli O.U (17) tarafından takip edildiğini tespit etti. Genç kızın cep telefonunu çalan O.U.’ya ‘hırsızlık’ suçundan 2.5 yıl ceza verilirken, mahkeme, savcının tecavüzden ceza istemesine karşın, O.U.’nun itirafları ve kamera görüntülerine rağmen T.D., cinsel istismar suçundan beraat etti. Haber: İsmail SAYMAZ - Video Kurgu: Sezgin Çıvgınoğlu
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    Etiketler: gazetehaberleri , taciz , mahkeme , gündem
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