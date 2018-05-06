Mahkeme neredeyse tecavüz mağduru kadını suçlayacak: Aşırı alkollü hatırlamıyor

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, E.A.’nın pantolonunda sanık T.D.’nin DNA’sının olduğu ifade edildi. Buna karşın vajinasında, sanık ve tanık dışında üçüncü bir erkeğe ait spermin bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi: “E.A.’nın pantolonundan elde edilen lekede sanık T.D.’ye ait DNA profillerinin bulunduğu, ancak vajinal sürüntü örneğinde üçüncü bir erkek şahsa ait DNA’nın tespit edildiği, bu durumda çok aşırı alkollü olan ve ne yaptığını dahi hatırlamayan mağdura karşı cinsel saldırı suçunu işleyenin sanık dışında ve tanık dışında üçüncü bir şahıs olduğu, bu durumda T.D.’nin beraatine karar vermek gerekmiştir.” Karara savcılık da itiraz etti. Yargıtay’a gönderilen temyiz dilekçesinde, T.D.’ye ceza verilmesi istendi.