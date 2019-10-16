Mahkeme leke takibinde
Üniversite öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin davada, mahkeme, 1 yıl aradan sonra olay yerinde yapılan incelemede bulunan vücut sıvı örneklerinin, maktul veya sanıklara ait olup olmadığının belirlenmesi için yeni bir biyolojik inceleme raporu alınmasına karar verdi. Çet ailesinin avukatları da bugün yapılacak duruşmada, genç kızın kayıp olan iç çamaşırıyla ilgili olarak, “olay yeri inceleme ve ölü muayene tutanağı” ile “otopsi tutanağında” imzası bulunanların dinlenmesini talep etti.
1 YIL SONRA İNCELEME YAPILMIŞTI
Davada, müşteki avukatlarının talebi doğrultusunda, olay yerinde 1 yıl aradan sonra keşif yapılmıştı. Bilirkişi heyeti, olay yerinden 25 bulgu alarak, biyolojik leke incelemesi yaptı. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü alınan bulgular üzerinden hazırladığı raporda, “1 No’lu bulgunun A ve D ile işaretlenen bölgeleri ve 2 No’lu bulgunun E, F ve G ile işaretlenen bölgeleri üzerinden bulunan vücut sıvısı örnekleri ile 8 ve 15 No’lu svap örneklerinden olay ilgili mağdur ve şüpheli şahıslara ait mukayese biyolojik örnek (kan tükürük, vb) ya da DNA profili gönderildiği takdirde değerlendirmeye alınabilecek nitelikte genotipler elde edilmiştir” denildi.
DUDAK OKUMA YETİŞMEDİ
Raporda yer alan bu tespit üzerine mahkeme Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı’na bir yazı yazarak, sanıklar ve Şule Çet’e ait biyolojik örneklerin Ankara Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü’ne ivedilikle gönderilmesi talimatı verdi. Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü, söz konusu lekelerin sanıklar veya Çet’e ait olup olmadığı konusunda bir rapor hazırlayarak mahkemeye sunacak.
Olaydan sonra sanıkların asansördeki konuşmalarına ilişkin görüntüler için bir dudak okuma uzmanı görevlendirilmişti. Uzmanın söz konusu raporunun bugün yapılacak duruşmaya yetişmeyeceği bildirildi.
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