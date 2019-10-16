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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mahkeme leke takibinde

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Mahkeme leke takibinde

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin davada, mahkeme, 1 yıl aradan sonra olay yerinde yapılan incelemede bulunan vücut sıvı örneklerinin, maktul veya sanıklara ait olup olmadığının belirlenmesi için yeni bir biyolojik inceleme raporu alınmasına karar verdi. Çet ailesinin avukatları da bugün yapılacak duruşmada, genç kızın kayıp olan iç çamaşırıyla ilgili olarak, “olay yeri inceleme ve ölü muayene tutanağı” ile “otopsi tutanağında” imzası bulunanların dinlenmesini talep etti.

1 YIL SONRA İNCELEME YAPILMIŞTI

Davada, müşteki avukatlarının talebi doğrultusunda, olay yerinde 1 yıl aradan sonra keşif yapılmıştı. Bilirkişi heyeti, olay yerinden 25 bulgu alarak, biyolojik leke incelemesi yaptı. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü alınan bulgular üzerinden hazırladığı raporda, “1 No’lu bulgunun A ve D ile işaretlenen bölgeleri ve 2 No’lu bulgunun E, F ve G ile işaretlenen bölgeleri üzerinden bulunan vücut sıvısı örnekleri ile 8 ve 15 No’lu svap örneklerinden olay ilgili mağdur ve şüpheli şahıslara ait mukayese biyolojik örnek (kan tükürük, vb) ya da DNA profili gönderildiği takdirde değerlendirmeye alınabilecek nitelikte genotipler elde edilmiştir” denildi.

DUDAK OKUMA YETİŞMEDİ

Raporda yer alan bu tespit üzerine mahkeme Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı’na bir yazı yazarak, sanıklar ve Şule Çet’e ait biyolojik örneklerin Ankara Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü’ne ivedilikle gönderilmesi talimatı verdi. Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü, söz konusu lekelerin sanıklar veya Çet’e ait olup olmadığı konusunda bir rapor hazırlayarak mahkemeye sunacak.
Olaydan sonra sanıkların asansördeki konuşmalarına ilişkin görüntüler için bir dudak okuma uzmanı görevlendirilmişti. Uzmanın söz konusu raporunun bugün yapılacak duruşmaya yetişmeyeceği bildirildi.

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