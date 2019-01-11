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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.01.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ceylin Atik davasında karar

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Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ceylin Atik davasında karar

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir’de parka oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik’in, 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada, minik kızın katili Şükriye Türkmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken eşi S.T. ve üvey annesi R.Ö.'nün beraatine karar verdi.

Ödemiş 50. Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesindeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı’na gitti. Ceylin’in uzun süre ortalıkta görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa ile babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sormalarına, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen torunlarını bulamadı. Bunun üzerine Ceylin Atik’in yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları da sosyal medyadan Ceylin’in fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için yardım istedi.

Dede Mustafa Atik’in cep telefonuna gelen “Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz” yazılı mesajla anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin Atik’in kaçırıldığı anlaşıldı. Polis, dede Atik’e gelen mesajdan yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla Ceylin’in, en son parkın yakınındaki Şengül Sokak’ta bulunan apartmanın 4. katında oturan komşuları oto tamircisi S.T. ve eşi Şükriye Türkmen’in evinde su içerken görüldüğünü belirlendi. Polisin operasyonuyla S.T. ile Şükriye Türkmen ve onun üvey annesi R.Ö. yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de Türkmen çiftinin evinde bulundu.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Olay sonrası tutuklanan Şükriye Türkmen (30) ve eşi S.T. hakkında, “çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında iddia makamı bu yöndeki esasa ilişkin mütaalasını tekrarladı.

Daha önceki duruşmalara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Şükriye Türkmen ve eşi S.T. bu kez mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık R.Ö. duruşmaya gelmezken, duruşmaya tarafların avukatları, öldürülen Ceylin Atik’in babası Murat Atik, dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Rukiye Atik ile yakınları hazır bulundu.

“OLAYI NEDEN YAPTIĞIMI AÇIKLAYAMIYORUM”

Tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe yazan Şükriye Türkmen, daha önce ölen 2 çocuğu için kendisini suçlayan eşine husumet duyduğu için, cinayeti birlikte işlediklerini söyleyerek, “Eşim bu olayda bana yardım etmedi. Olaydan sonra evimin önündeki parka gittim, olanları anlatmak istedim ama yapamadım. Birkaç kez polis merkezin kapısından döndüm. Ceylin’in dedesine mesajı ben gönderdim. Bu olayı neden yaptığımı açıklayamıyorum. Amacım fidye istemek de değildi” dedi.

Mahkeme başkanının sanık Şükriye Türkmen’e olay anını detaylı anlatması söylemesinin ardından olayı anlatacak durumda olmadığını ifade eden Şükriye Türkmen, “İlaçlarla ayakta duruyorum. Cezam neyse çekmeye razıyım. Eşimin ve annemin suçu yok” diye konuştu.

Son sözleri sorulan sanık S.T. beraatini talep ederken, R.Ö.’nün avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu ifade ederek beraatini istedi.

“ŞÜKRİYE BİZİMLE DALGA GEÇİYOR”

Minik Ceylin’in dedesi Mustafa Atik, Şükriye Türkmen’in kendileriyle dalga geçtiğini savunarak, “Dilekçedeki ifadelerinin kabul edilmemesini istiyoruz. Türk adaletine güveniyoruz” derken, baba Murat Atik de, “Asıl suçlunun S.T. olduğunu düşüyorum. Eşini götürüp tedavi ettirmemiş. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum” şeklinde konuştu. Babaanne Rukiye Atik torununun katilinin idam edilmesini istedi.

İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme başkanı karar için ara verdiği sırada babaanne Rukiye Atik, sanıklara vurmak istedi. Polis ekipleri olayı önlerken, verilen aranın ardından minik çocuğun katil zanlısı Şükriye Türkmen'e “çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını oy birliğiyle veren mahkeme heyeti, katil Şükriye Türkmen’in eşi S.T. ile üvey annesi R.Ö.’ye beraat verirken, tutuklu bulunan S.T.’nin tahliyesine de karar verdi.

“SÜREÇ HENÜZ BİTMEDİ”

Katil Şükriye Türkmen’in bugünkü duruşmada ifade değiştirdiğini hatırlatan Atik ailesinin avukatı Gürol Uyan, “Şükriye Türkmen bugün verdiği ifade ile tüm suçu kendisini işlediğini söyledi. Eşinin hiçbir şeye karışmadığını anlattı. En ağır cezayı kendisi aldı, eşi beraat etti. Bunun geçici bir karar olduğunu düşünüyoruz. S.T.’nin suça katıldığından eminiz. Süreç daha bitmemiştir. S.T. ile ilgili verilen karar istinaf ve temyize taşınacaktır. Kararın S.T. aleyhine değişeceğine inanıyoruz” dedi.

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ceylin Atik davasında karar

Ceylin'in son görüntüleri ortaya çıktı
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