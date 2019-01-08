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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
08.01.2019 - 19:30, Son Güncelleme:

Mahkeme kararını verdi! 2 saniye arayla yediği ceza iptal edildi

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Mahkeme kararını verdi! 2 saniye arayla yediği ceza iptal edildi

Edirne'de yaşayan emekli polis memuru Yusuf Uzuner'e (58), Çorum'un Osmancık ilçesinde Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kamerasının iki saniye arayla kestiği cezanın birini mahkeme iptal etti.

Uzuner, 2016 yılında 22 ER 350 plakalı otomobiliyle Edirne'den akrabalarını ziyaret etmek için memleketi Trabzon'a gitti. Edirne'ye dönen Uzuner'e Çorum'un Osmancık ilçesi ile Ordu'da aşırı hız yaptığı gerekçesiyle bin 440 liralık, 5 ceza makbuzu geldi.

Osmancık ilçesinde iki saniye arayla ceza yazıldığını gören Uzuner, Osmancık Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Yaklaşık 2 yıl süren dava sürecinin sonunda Osmancık Sulh Ceza Hakimliği davacıyı haklı bularak, 412 ve 199 liralık kesilen hız cezalarından 199 liralık cezayı iptal etti.

Mahkeme kararını verdi 2 saniye arayla yediği ceza iptal edildi

Yusuf Uzuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEDES tarafından kesilen cezaları ödediğini belirterek, "Bu cezalar 2016'nın dördüncü ayında yazılmasına rağmen, bunlardan biri sekizinci ayda geliyor elime, diğeri de aralarında 2 saniye olmasına rağmen onuncu ayda geliyor. Osmancık Sulh Ceza Mahkemesi'ne bu konuyla ilgili davacı oldum. Davanın sonucunda cezalardan biri iptal edildi. Gerekçe ise 'kesintisiz olarak devam eden tek eylem nedeniyle aynı saniyede kameraları kurarak ceza yazamazsın' deniliyor." ifadelerini kullandı.

Uzuner, sürücülerin haklarını aramasını gerektiğini de sözlerine ekledi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (08.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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