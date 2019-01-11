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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Mahkeme kararına girdi

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Mahkeme kararına girdi

Erzincan İdare Mahkemesi, koruma altındaki susamurları ile yabankeçilerine ev sahipliği yapan Tagar Çayı üzerine HES projesi için verilen ‘ÇED olumlu’ kararını iptal etti. İptalin, ‘susamurları ve dağkeçilerine atıf yapan’ tek mahkeme kararı olduğu belirtildi.

TUNCELİ’nin Çemişgezek ilçesinde bulunan Tagar Çayı üzerine Tagar Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali için 5 Şubat 2014’te, ‘ÇED olumlu raporu’ verildi. HES projesinin yöreyi ve yöre halkını ekolojik, sosyal, ekonomik yönünden olumsuz etkileyeceğini savunan avukat Barış Yıldırım iptal istemiyle dava açtı. Yerel mahkemenin 2015’te ret kararı vermesi üzerine dosya Danıştay’a gitti. Danıştay 14’üncü dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak dosyayı mahkemeye geri gönderdi.

HAYATİ ÖNEMDE

Bunun üzerine 9 Nisan 2018’de bölgede bilirkişi keşfi yapıldı. Bilirkişi raporunda bölgenin yabankeçileri ve diğer yaban hayvanlar için hayati bir öneme sahip olduğu belirtildi. Raporda proje etki alanı içerisindeki vadi, yamaç ekosistemi, kayalıklar, meşelikler ve galeri ormanlarının yaban hayatı için öneminin bir bütün olarak ele alınmamasının ÇED raporunun bir eksikliği olduğu vurgulandı.

TEMİZLİK GÖSTERGESİ

Bilirkişi raporuna yapılan itirazlar üzerine mahkeme ikinci bir ek bilirkişi raporu istedi. Hazırlanan ek bilirkişi raporunda bölgede yaşayan susamurlarının su sistemlerinin sağlıklı ve temiz olduklarına dair birer indikatör (gösterge) görevi gördüğü belirtildi. Yine bu susamurlarının Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşamı Ortamlarını Koruma Sözleşmesi gereği ‘kesin koruma altına alınan fauna türleri’ listesinde olduğu ifade edildi. Raporları dikkate alan Erzincan İdare Mahkemesi, HES için verilen ÇED olumlu kararını iptal etti. Nehirler üzerine kurulan barajlardan dolayı su samurlarının daha küçük alanlara ‘adeta hapsedildiği’ belirtilen kararda, HES inşaatı sırasında açılacak yollar, patlatılacak dinamitler ve iş makinelerinin gürültüsüyle susamurlarının yaşam alanlarından uzaklaşarak tükenme tehlikesi geçireceği belirtildi.

Avukat Barış Yıldırım kararın bölge için önemini anlatırken “Çemişgezek kültürel ve doğal miras açısından Türkiye’nin en özel yerlerinden biri. Bölgede saptanmış 1900 bitki türü bulunuyor. Erzincan İdare Mahkemesi’nin verdiği karar bugüne kadar susamurlarına ve dağkeçilerine vurgu yapan tek mahkeme kararı. Bu yönüyle emsal nitelikte” dedi.

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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