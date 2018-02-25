Mahkeme kararı: Selanik de anne dedi

HÜRRİYET’in gündeme getirdiği boşanma davaları süren İzmirli Dilek ile Selanikli Yorgo’nun, sonu çocuk kaçırma davasıyla biten aşkında Türk kadın hâkim, çiftin 2.5 yaşındaki kızlarının babaya iadesine karar vermişti. Dilek Tsakiridis (Güneş)’in avukatı Mehmet Emin Keleş, bu karar üzerine istinaf mahkemesine başvurmuş, istinaf mahkemesi yerel mahkemenin iade kararını kaldırmıştı. Yunanistan’daki Selanik Mahkemesi de küçük çocuğun annesinin yanında kalması yönünde karar verdi.

KARAR NO: 19726/2017

Yorgo Tsakiridis’in Yunanistan’da açtığı velayet ve olmadığı takdirde çocuğu ile iletişim yönteminin belirlenmesi (Şahsi Münasebet Tayini) istemine ilişkin davada Selanik Tek Üyeli Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 19726/2017 sayılı kararında minik kızın gece baba yanında konaklayamayacağı şekilde düzenleme yapıldı. Yorgo Tsakiridis’in velayet istemini reddeden Yunan mahkemesinin kararında şu ifadeler yer aldı:

SKYPE İLE GÖRÜŞÜN

“Bebeğin iletişiminin düzenlenmesine ilişkin olarak uzun süreler boyunca annesinden ayrılmaması, onun yararına daha tutarlı bir davranıştır. Dolayısıyla duygusal istikrarının sağlanması için uzman görüşlerine göre bu ayrılma 3 yaşından önce olmamalıdır. Söz konusu iletişim hakkını düzenlemeye çocuk 3 yaşını doldurana kadar, gece konaklamaları dâhil olmayacaktır. Ayrıca bebeklik yaşında olması sebebiyle geceleme yerinin, uyku ve yemek alışkanlıklarının değiştirilmemesi gerekir. Sürekli olarak özel bakıma, istikrara ve her zamanki gibi anne ilgisine ihtiyacı vardır. Davacı ile ergen olmayan çocuk arasındaki iletişim her gün, günde bir defa olmak üzere telefon ile veya yazılım programları (Skype) vasıtasıyla olacaktır. Ayrıca davacı İzmir’e gittiği zaman 10.00 ile 14.00 arasında annenin de katılımıyla annenin evinde iletişim kurması mümkün olacaktır.”

BİLİRKİŞİ DE: ANNE

İstinat Mahkemesi’nin bozma kararı ve Yunan Mahkemesi’nin kararını bebeğin Yunanistan’daki babaya verilmesi yönünde ilk kararı veren İzmir 7. Aile Mahkemesi’ne dilekçeyle sunan avukat Mehmet Emin Keleş, “2 mahkemenin kararı da itirazlarımızdaki haklılığı ortaya koymaktadır. Ayrıca 19 Şubat tarihli bilirkişi raporu da ‘Velayetin babaya verilmesi durumunda, küçük yurt dışında ikamet edeceği için annenin şevkat ve sevgisinden yoksun kalacağı ve yeni çevresine uyumunun çocuğun ruhsal yapısını bozabileceği ve hâlin küçüğün sağlıklı gelişimini engelleyebileceği kanısı oluşmuştur’ şeklinde” dedi.