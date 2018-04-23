Mahkeme kararı: 9 yaşındaki çocuk istismarı kurgulayamaz

Adıyaman Besni’de Özel Safyün Halil ve Selvi Gölbaşı Erkek Öğrenci Yurdu’nda 9 yaşındaki Ş. ve 10 yaşındaki E. adlı 2 erkek kuzeni istismar ettiği öne sürülen Müdür F.T.’ye çocuğun cinsel istismarı suçundan 30 yıl hapis cezası verilmişti.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda; 2 çocuğun yaşları dikkate alındığında istismar olayını kurgulamalarının mümkün olmadığı ve iftira atılmasını gerektirir husumetin bulunmadığı ifade edildi.