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    Mahkeme kararı: 9 yaşındaki çocuk istismarı kurgulayamaz

    İsmail SAYMAZ
    23.04.2018 - 22:11 | Son Güncelleme:

    Adıyaman Besni’de Özel Safyün Halil ve Selvi Gölbaşı Erkek Öğrenci Yurdu’nda 9 yaşındaki Ş. ve 10 yaşındaki E. adlı 2 erkek kuzeni istismar ettiği öne sürülen Müdür F.T.’ye çocuğun cinsel istismarı suçundan 30 yıl hapis cezası verilmişti.

    Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda; 2 çocuğun yaşları dikkate alındığında istismar olayını kurgulamalarının mümkün olmadığı ve iftira atılmasını gerektirir husumetin bulunmadığı ifade edildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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