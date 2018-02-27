Mahkeme: İptal

İSTANBUL Üsküdar’da 450 yıllık Mimar Sinan eseri Atik Valide Külliyesi’nin duvarlarına beton atılarak yapılan öğrenci yurdu inşasına mahkeme izin vermedi. Tarihi külliyenin duvarlarına kalıp çakıp beton duvar örülerek yapılan uygulama Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yap işlet devlet modeliyle Atik Valide İlim ve Hizmet Vakfı’na verilmişti. 2016 Haziran ayında Hürriyet’in “Osmanlıya Beton” manşetiyle duyurduğu haberden sonra açılan dava 31 Ocak 2018 tarihinde sonuçlandı. İnşaatı yapanlar savunmalarında “Tarihi duvara zarar vermedik araya strafor koyduk” dedilerse de mahkemeyi ikna edemediler. Mahkeme, inşaata izin veren Koruma Kurulu kararı ile inşaat ruhsatının hukuka uygun olmadığına karar vererek iptal etti.

3. İDARE MAHKEMESİ

Hürriyet’in haberi üzerine Avukat Onur Cingil, Koruma Kurulu kararı ile buna bağlı olarak düzenlenen Üsküdar Belediyesi’nin verdiği inşaat ruhsatına dava açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi işlemin yasal olduğunu belirterek savunma yaptılar. İnşaatı yapan vakıf da tarihi esere zarar vermediklerini, tarihi duvar ile beton attıkları yerin arasına strafor koyduklarını ileri sürdü. İstanbul 3. İdare Mahkemesi Doç. Dr. Nurcan Yazıcı, Doç. Dr. Fatma Pelin Gökgür, Yrd. Doç.Dr. İclal Kaya Altay’ı bilirkişi tayin etti. Heyet olumsuz rapor verdi. Mahkeme, bilirkişi raporuna uyarak dava konusu taşınmazın ‘korunması gerekli kültür varlığı’ olduğuna hükmetti.

KURULDAN DA KORUMALIYIZ

Davayı açan Avukat Onur Cingil, “Dava açmakta ve tepki göstermekte ne kadar haklı olduğumuz ortaya konulmuştur. Bu şekilde Korunacak Eserleri, koruma kurullarından da, korumamız gerektiği ortaya çıktı” dedi.