Mahkeme: Gazi sayılması için sakat kalmasına gerek yok
Ankara 11. İdare Mahkemesi, terörle mücadelede yaralanan, uzuv kaybı oluşmasa da isabet eden şarapnel parçaları riskli olacağı gerekçesiyle çıkarılmayan askerin vazife malulü sayılması yönünde bir karara imza attı.
Dava dosyasına göre Piyade Er Engin Calp, Kars’ta askerliğini yaparken 2012’de PKK saldırısında ağır yaralandı. Ağır bir tedavi süreci geçiren Calp’in sol bacağına isabet eden şarapnel parçaları tehlikeli olacağı gerekçesiyle çıkarılamadı.
Vücudunun birçok yerinde doku kaybı ve kırıklar bulunan, yürümekte zorlanan Calp, vazife malulü sayılmayınca Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, Calp’in vazife malulü sayılmasına hükmederek, “Sağlık probleminin görevi esnasında ve vazifenin neden ve etkisiyle meydana geldiği anlaşıldığından, başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka ve hakkâniyete uyarlık yoktur” dedi.
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