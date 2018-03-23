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    Mahkeme cezayÄ± kesti: 12 yÄ±l 6'ÅŸar ay!

    Ä°HA
    23.03.2018 - 20:32 | Son GÃ¼ncelleme:

    Samsun'da "uyuÅŸturucu ticareti" suÃ§undan tutuklanan 20 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±z ile arkadaÅŸÄ± 12 yÄ±l 6'ÅŸar ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.Â

    Olay, Samsun'un Canik ilÃ§esi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Samsun Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucu alÄ±nan ihbar doÄŸrultusunda bir kiÅŸiden 2 paket bonzai ele geÃ§irdi.

    Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

    SÃ¶z konusu ÅŸahÄ±s uyuÅŸturucuyu 20 yaÅŸÄ±ndaki S.A. adlÄ± genÃ§ kÄ±zdan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti ve sÃ¶z konusu kÄ±zdan daha Ã¶nce de uyuÅŸturucu madde satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Narkotik ekipleri S.A. adlÄ± genÃ§ kÄ±z ile erkek arkadaÅŸÄ± C.B.'yi (25) yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Polisteki sorgusu tamamlanan ve haklarÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul etmeyen S.A. ve C.B., 6 ay Ã¶nce Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklanarak Samsun KapalÄ± Cezaevi'ne gÃ¶nderildi.Â 

    "UYUÅžTURUCU TÄ°CARETÄ°"

    S.A ve C.B. hakkÄ±nda Samsun 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde dava aÃ§Ä±ldÄ±. BugÃ¼n gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n son duruÅŸmasÄ±nda tutuklu olarak yargÄ±lanan S.A. ve C.B. haklarÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul etmeyerek beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme, toplanan deliller doÄŸrultusunda S.A. ve C.B.'yi "uyuÅŸturucu ticareti" suÃ§undan 12 yÄ±l 6'ÅŸar ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rarak tahliyelerine karar verdi.Â 

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