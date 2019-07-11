Mahkeme bitti gölet elde kaldı

Türkiye'nin derin tatlı su göllerinden biri olan Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nü besleyen su kaynakları üzerine Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yaptığı Kayadibi Göleti’ne ilişkin ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararının iptali için 2017 yılında dava açıldı. Davada Isparta İdare Mahkemesi’nce ‘ret’ kararı verildi. Mahkemenin kararı, Danıştay’a temyiz edildi. Danıştay 14’üncü Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu.

SU SEVİYESİ UYARISI

Danıştay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, bölgede keşif yapan bilirkişi heyeti rapor hazırladı. Raporda, birinci derece doğal sit alanı içinde kalmasına rağmen gölet yapımı için Salda Gölü çevresinden kum alındığı kaydedildi. Göletin Salda Gölü’nün beslenme havzasında olduğuna da dikkat çekilen raporda, “Salda Gölü’nü besleyen sınırlı sayıdaki su kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, Kayadibi Göleti’nin Salda Gölü’ndeki su seviyesinin azalmasına neden olacağı öngörülmektedir” denildi.

KARAR DEĞİŞTİ

Bilirkişi heyetinin raporu sonrasında Isparta İdare Mahkemesi, Kayadibi Göleti’nin Salda Gölü’nde su seviyesinin azalmasına neden olacağı, bölgenin uluslararası önemde ‘Önemli Kuş Alanı’ sınırlarında, göçmen kuşlar için önemli bir barınma ve dinlenme yeri olduğu, bu alanların yaban hayvanları için de doğal yaşama bölgesi olduğu hususları dikkate alındığında ‘ÇED gerekli değildir’ kararında hukuka uygunluk görülemediğine hükmederek ‘ÇED gerekli değildir’ raporunu iptal etti.

GÖRSEL BİR KİRLİLİK

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, karar sonrası göletin nasıl değerlendirileceğiyle ilgili ciddi bir tartışma yaşandığını belirterek şunları söyledi: “Bir hafta önce göleti yakından inceledim. Ortada görsel bir kirlilik var. Salda Gölü’nün ahengi bozulmuş. Keşke dava açılan bir projeyi alelacele yapmak yerine bölgenin hassasiyetini göz önüne alarak davransalardı. ‘Şimdi bu ucube yıkılsın’ deniyor. Ama yıkmak da ayrı bir emek. Bize göre geç gelen adalet yüzünden bu yapı ortada kaldı. Oysa biz göletin Salda’ya zarar vereceğini ısrarla söylemiştik. 1960 yılından beri bu gölü takip ediyorum. Gölde ciddi bir çekilme var. Buna rağmen siz gölet yaparsanız Salda’yı öldürürsünüz.”

‘YIKMAYIZ TESİS YAPARIZ’

MAHKEME kararına uyacaklarını vurgulayan Devlet Su İşleri (DSİ) 18’inci Bölge Müdürü Mahmut Berber, “Kayadibi Göleti’ni mermer ocağının pasa malzemesi ile yaptık. Yani bize çok büyük maliyeti olmadı. Bu gölet Salda’yı kurutmaz. Göletin hacmi 200 bin metreküp, Salda’nın hacmi 4 milyar metreküp. Biz sürece bilimsel olarak bakıyoruz. Proje sürecinde hukuksuz hiçbir şey yapmadık. Gölet tamamlandı ama ortaya yargı kararı çıktı. Göleti yıkmayız. Gerekirse tortu tutucu, taşkın öteleme tesisi olarak kullanırız” diye konuştu.

GÖLET KAÇAK HALE GELDİ

GÖLETİN yapımına çevreciler adına dava açan avukat Tuncay Koç şöyle dedi: “Son alınan kararla bu yapının hukuki bir tarafı kalmadı. Yani kaçak durumda. Ancak alınan karara göre şu an için yıkılması söz konusu değil. Ancak DSİ yeni bir başvuru ile göleti işlevsel hale getirmeye çalışabilir. Bu da Salda gibi özel bir doğa harikasına zarar verir. Açıkçası Salda Gölü’nün tepesine böyle bir yapı inşa edilmesi tamamen hukuk sistemimizin işleyiş eksikliğinden kaynaklanıyor.”

ENDEMİK TÜRLER RAPORDA

BİLİRKİŞİ heyetinin raporunda ‘aphanius splendens’ adlı yosun balığı, ‘pseudophoxinus burduricus’ adlı yağ balığı, ‘cyprinus carpio’ adlı ot balığı ve ‘oxynoemacheilus’ adlı sürüngen damalı yılan balığı gibi endemik türlerin Salda Gölü’nde yaşadığı vurgulandı.