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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
06.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Mahkeme: Baskıyla intihar cinayet

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Mahkeme: Baskıyla intihar cinayet

Eski sevgilisi Zehra Demir’e (19) psikolojik baskı uygulayan ve bıçakla kapısına dayanıp intiharına yol açan Süleyman Taruk’un (18) Türk Ceza Kanunu’ndaki ‘Kişileri cebir veya tehdit kullanarak, intihara mecbur edenler kasten öldürmeden sorumlu tutulur’ maddesinden hareketle ağır ceza mahkemesinde ve müebbet hapis istemiyle yargılanmasına karar verildi.

Antalya’da 2 yıl önce yaşanan olayda Taruk kendisinden ayrılan sevgilisi Demir’i “Ağabeyini arayıp yaşadıklarımızı anlatacağım” diyerek tehdit etmişti. Ardından bıçakla evine giderek ziline bastı. Demir’in 2 kardeşi Taruk’un yanına indi. Sokakta tartışma sürerken Demir korkup 4’üncü kattan atladı ve hastanede can verdi. Taruk, 29 Eylül’de intihara yönlendirme savıyla tutuklandı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi davanın asliye ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini vurgulayarak görevsizlik kararı verdi. Taruk, ‘suçun mahiyetinin değişme ihtimali, delil durumu’ nedeniyle tahliye edildi. Hürriyet’in gündeme getirmesi üzerine davanın seyri değişti.

‘KADINA ŞİDDET DAVALARINDA BİR İLK’

Taruk’a Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ailenin avukatı Hadi Cin mahkemeye başvurup görevsizlik verilmesini istedi. Dilekçesinde Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 84/4. maddesi gereği “Kişileri cebir veya tehdit kullanarak, intihara mecbur edenler kasten öldürmeden sorumlu tutulur” suçundan yargılanması gerektiğini vurguladı. Hâkim Gültekin Demir görevsizlik kararı vererek dosyayı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde gönderdi. Kararda, Taruk hakkında TCK’nın 84/4. maddesinin koşullarının oluşup oluşmadığının tartışılması gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Sanığın ‘Telefonu aç yoksa sizin evin orada kıyamet kopacak’ dediği, cebir kullanarak eve girmeye çalışması sonucunda ölenin dördüncü kattan atladığı...”

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 20 Şubat’ta itirazı haklı bulup davanın ağır cezada görülmesine karar verdi. Avukat Cin, “Sanık ‘kasten öldürme’ statüsünde yargılanacak. Bu karar, kadına şiddete yönelik yargılamalar açısından ilktir” dedi. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (05.03.2019) 2
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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