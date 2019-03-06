Mahkeme: Baskıyla intihar cinayet
Eski sevgilisi Zehra Demir’e (19) psikolojik baskı uygulayan ve bıçakla kapısına dayanıp intiharına yol açan Süleyman Taruk’un (18) Türk Ceza Kanunu’ndaki ‘Kişileri cebir veya tehdit kullanarak, intihara mecbur edenler kasten öldürmeden sorumlu tutulur’ maddesinden hareketle ağır ceza mahkemesinde ve müebbet hapis istemiyle yargılanmasına karar verildi.
Antalya’da 2 yıl önce yaşanan olayda Taruk kendisinden ayrılan sevgilisi Demir’i “Ağabeyini arayıp yaşadıklarımızı anlatacağım” diyerek tehdit etmişti. Ardından bıçakla evine giderek ziline bastı. Demir’in 2 kardeşi Taruk’un yanına indi. Sokakta tartışma sürerken Demir korkup 4’üncü kattan atladı ve hastanede can verdi. Taruk, 29 Eylül’de intihara yönlendirme savıyla tutuklandı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi davanın asliye ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini vurgulayarak görevsizlik kararı verdi. Taruk, ‘suçun mahiyetinin değişme ihtimali, delil durumu’ nedeniyle tahliye edildi. Hürriyet’in gündeme getirmesi üzerine davanın seyri değişti.
‘KADINA ŞİDDET DAVALARINDA BİR İLK’
Taruk’a Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ailenin avukatı Hadi Cin mahkemeye başvurup görevsizlik verilmesini istedi. Dilekçesinde Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 84/4. maddesi gereği “Kişileri cebir veya tehdit kullanarak, intihara mecbur edenler kasten öldürmeden sorumlu tutulur” suçundan yargılanması gerektiğini vurguladı. Hâkim Gültekin Demir görevsizlik kararı vererek dosyayı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde gönderdi. Kararda, Taruk hakkında TCK’nın 84/4. maddesinin koşullarının oluşup oluşmadığının tartışılması gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Sanığın ‘Telefonu aç yoksa sizin evin orada kıyamet kopacak’ dediği, cebir kullanarak eve girmeye çalışması sonucunda ölenin dördüncü kattan atladığı...”
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 20 Şubat’ta itirazı haklı bulup davanın ağır cezada görülmesine karar verdi. Avukat Cin, “Sanık ‘kasten öldürme’ statüsünde yargılanacak. Bu karar, kadına şiddete yönelik yargılamalar açısından ilktir” dedi.
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