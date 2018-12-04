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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
04.12.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

Mahkeme başkanından tokat gibi cevap: "Burası sirk değil"

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Mahkeme başkanından tokat gibi cevap: "Burası sirk değil"

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, duruşma savcısının tutuklama yönünde verdiği mütalaaya ilişkin "komik buluyorum" karşılığını veren sanığa, mahkeme başkanı "Burası mahkeme salonu, sirk değil" diyerek tepkisini dile getirdi.

11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulanan, açığa alınmış sanık astsubay M.Ş.B. ve avukatı katıldı. 
Duruşmada tanık olarak dinlenen Ö.Ç, İncirlik Üssü'nde hava astsubayı olarak çalıştığını ve huzurda bulunan sanıkla aynı örgüt evinde kaldığını söyledi. 
Kendileriyle ilgilenen mahrem imamın "Kenan" kod adlı şahıs olduğunu belirten Ö.Ç, şöyle devam etti: 

“Mahrem imamlar sürekli ankesörlü telefonlardan arıyordu. Ardışık arama yöntemiyle sohbet toplantısının yapılacağı yer belirleniyordu. Toplantılarda mahrem imam ısrarla bizden 'himmet' adı altında para istiyordu. Bu toplantılar iki haftada bir düzenleniyordu.

Bulunduğumuz eve zaman zaman mahrem imamdan sorumlu örgüt abisi de geliyordu. 'Kenan' kod adlı mahrem imam, yapıya mensup askerlerle Adana'da aynı evde kalmamız için talimat verdi. Mahrem imamlar, bizlere ankesörlü telefonlardan ulaşamadığı vakit ısrarla eve gelirlerdi. Yapıya mensup bir örgüt üyesi, ankesörlü hattan arandığı vakit kendisini örgüt mensuplarının aradığını bilir.” 

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın üzerine atılı “FETÖ/PDY'ye üye olma" suçunu işlediğine dair somut delil ve beyanların bulunması, alması muhtemel ceza karşısında kaçma ve saklanma şüphesinin bulunması dikkate alınarak, tutuklanmasını talep etti. 

Savunması alınan sanık M.Ş.B'nin, FETÖ üyesi olmadığını ve duruşma savcısının tutuklama yönündeki talebini komik bulduğunu söylemesi üzerine, mahkeme başkanı, "Burası mahkeme salonu, sirk değil, konuşmalarına dikkat et. Bu millete yaşatılan o karanlık geceyi unutma." diyerek tepki gösterdi. 

Mahkeme heyeti, sanık M.Ş.B. hakkında uygulanan ev hapsinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. 

 

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