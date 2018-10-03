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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.10.2018 - 13:37, Son Güncelleme:

Mahkeme Başkanı, 'kimse kusura bakmasın' dedi... Bunları söyledi

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Mahkeme Başkanı, 'kimse kusura bakmasın' dedi... Bunları söyledi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi. Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, "Buradaki konu sivil halkın darbecilere karşı direnişi değil, senin o gece ne yaptığın. Eğer o gece askerlerin yarısı sivil halk kadar yürekli olsaydı, darbe olmazdı ve bu duruma gelinmezdi. Kimse kusura bakmasın, sivil halkta olan yürek sizde yok" dedi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki savunmalarını yaptı.

Tutuksuz sanık Adem Bakış, önceki savunmalarını yinelediğini belirterek, suçsuz olduğunu ve emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini söyledi. Komutanlarının çağrısı üzerine Kara Harp Okulu karargahına gittiğini belirten Bakış, bir albayın emriyle mühimmatı olmayan tüfeği alarak, odasına geçtiğini ifade etti.  Odasında uyuya kaldığını, sabah saatlerinde okul dekanının sesiyle uyandığını savunan Bakış, silahını teslim ederek evine geçtiğini anlattı.

Tutuksuz sanık Abdurrahman Özdemir de darbeye karşı mücadele edeceklerini düşünerek, karargaha gittiğini iddia etti. Amirlerinin emirleri doğrultusunda hareket ettiğini, darbe girişimine katkı sunacak bir eylemde bulunmadığını öne süren Özdemir, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.  Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy'un sorusu üzerine Özdemir, saat 01.00'de Kara Harp Okuluna geldiğini söyledi. Bunun üzerine Başkan Yiğitsoy, "Karargaha gittiğin saatte
Ankara semalarında uçaklar uçuyor, sıkıyönetim ilan edilmiş. Amirlerinle bu durumu konuşmadınız mı, neler olduğunu sormadın mı?" sorusunu yöneltti.

"İLAVE NÖBETE GİDEBİLECEĞİMİZ SÖYLENDİ"

Birliğin emniyetini almak için çağrıldıklarına dair açıklama yapıldığını aktaran Özdemir, kendilerine mühimmatsız tüfek dağıtıldıktan sonra odalarına geçtiklerini, sabah saatlerine kadar beklediklerini ileri sürdü.

Başkan Yiğitsoy'un, "Sen subaysın, güvenlik tedbiri için sana silah veriliyor ama mühimmat verilmiyor. Bu durum tuhaf gelmedi mi?" sorusuna Özdemir, "Bize ilave nöbete gidebileceğimiz söylendi." cevabını verdi.

"MÜHİMMATSIZ SİLAHLA MI KARŞI KOYACAKTIN"

Sanık Mustafa Koca ise darbe girişimine karşı mücadele edeceklerini düşünerek, karargaha geldiğini iddia etti. Emir üzerine herkes gibi mühimmatsız bir tüfek alarak beklemeye başladığını söyleyen Koca, gece boyunca yasalara aykırı bir tutum sergilemediğini savundu.
Araya giren Başkan Yiğitsoy, "Adamlar, savaş uçağıyla her yeri vuruyor ve bombalıyor. Sen darbecilere karşı mühimmatsız silahla mı karşı koyacaktın?" diye sordu.

"SİVİL HALKTA OLAN YÜREK SİZDE YOK"

Sanık Koca da 15 Temmuz akşamı vatandaşların darbecilere karşı silahsız ve mühimmatsız bir şekilde direndiğini hatırlattı.  Bunun üzerine Başkan Yiğitsoy, "Buradaki konu sivil halkın darbecilere karşı direnişi değil, senin o gece ne yaptığın. Eğer o gece askerlerin yarısı sivil halk kadar yürekli olsaydı, darbe olmazdı ve bu duruma gelinmezdi. Kimse kusura bakmasın, sivil halkta olan yürek sizde yok." dedi.

Sanık Koca'nın savunmasını tamamlamasının ardından, duruşmaya ara verildi.

 

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