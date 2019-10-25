Mahkeme 20 yılda ısrarlı
TUZLA’DA, 4 Nisan 2014’de boşanma aşamasında olduğu eşi Gönül Çalışkan’ı (36), sokak ortasında üzerine benzin dökerek yaktığı iddiasıyla, 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Salih Çalışkan, avukatının, olayın taammüden işlenmediği gerekçesiyle yaptığı itiraz üzerine Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Yargıtay’ın bozma kararına uyan mahkeme, olayın taammüden işlenmediğini kabul etti ancak cezada indirim yapmadı. Sanık yeniden 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İnşaatlarda çalışan 3 çocuk babası Salih Çalışkan, 4 aydır ayrı yaşadığı, boşanma aşamasında olduğu eşini takip etti. Kocasını fark eden Gönül Çalışkan kaçmak istedi. Ancak eşi tarafından yakalanıp yüzüstü yere yatırıldı.
YANINDA BENZİN GETİRDİ, TAKİP ETTİ,YAKTI
Pet şişeye koyduğu benzini eşinin kafasına ve vücuduna döktükten sonra çakmağını çakarak ateşledi. Ağır yaralanan Gönül Çalışkan, aylarca tedavi gördü. Olayın ardından yakalanan Salih Çalışkan tutuklandı. Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından, ‘resmi nikahlı eşini taammüden canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İYİ HALDEN İNDİRİM YAPTILAR
Anadolu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 18 Kasım 2014’deki karar duruşmasında Salih Çalışkan’ı önce ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezasına çarptırıldı. Suçun ‘teşebbüs’ aşamasında kaldığını ve sanığın duruşmadaki hal ve tavırlarının nedeniyle cezasında indirime gidilerek, 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, davaya müdahil edilmedikleri, müşteki avukatının da sanığın cezasında indirim yapılmaması gerekçesiyle Yargıtay’a itiraz etmeleri üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayı usulen bozarak yerel mahkemeye geri gönderdi.
Salih Çalışkan, 5 Mayıs 2018 tarihinde görülen duruşmada suçu işleme azim ve kararlılığı, suçu işledikten sonraki davranışları, yardım etmeye gelenleri bile engelleyen hareketlerde bulunması ve yargılama sürecinde herhangi bir pişmanlık içerisinde olduğu yönünde kanaat edinilememesi sebepleriyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
AVUKATI “TASARLAMADI” DEDİ
Mahkemenin bu kararının ardından bu kez sanık avukatı tarafından, olayın taammüden (tasarlayarak) gerçekleştirilmediği gerekçesiyle yeniden Yargıtay’a başvuruldu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de, bu gerekçeyle yerel mahkemenin kararını ikinci kez bozdu.
Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz gün yeniden görülen duruşmaya, tutuklu sanık Salih Çalışkan, müşteki Gönül Çalışkan ve taraf avukatları katıldı.
Tutuklu sanık Salih Çalışkan savunmasında, “Ben olaydan önce herhangi bir planlama yapmadım. Ani gelişen bir olaydı. Benzini, daha önce ifade ettiğim gibi çalıştığım inşaatta motorlu testereye koymak için almıştım”dedi.
Yargıtay’ın bozma kararına ikinci kez uyan mahkeme heyeti, olayın taammüden işlenmediğini kabul etti ancak cezada herhangi bir indirim yapmadan sanığı yeniden 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın suçu işleme azim ve kararlılığı, suçu işledikten sonraki davranışları, yardım etmeye gelenleri bile engelleyen hareketlerde bulunması ve yargılama sürecinde herhangi pişmanlık içerisinde olduğu yönünde kanaat edinilememesi sebepleriyle, sanığın cezasında herhangi bir indirim yapmadı.
Sanığın olayı taammüden gerçekleştirdiğini söyleyen müşteki avukatı Mehmet Zahir Kızılay, yeniden Yargıtay’a başvuracaklarını söyledi.
Bu arada, Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği üyesi bir grup kadın da, adliyeye gelerek Gönül Çalışkan’a destek verdi.
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