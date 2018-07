Mahir Ünal'dan bedelli askerlik açıklaması

Mahir Ünal, A Haber canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



CHP'de Muharrem İnce'nin kurultay talebinin reddedilmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulmasına üzerine Ünal, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin son 8 yılına bakıldığında meşruiyet krizlerinden beslendiğini, yenilgiyi kabul etmek yerine yenilgiye bahaneler aradığını" söyledi.



Ünal, CHP'nin her yenilgiden sonra suçu başkasında aradığını belirterek, "24 Haziran seçimlerinde '600 bin müşahitle, bütün sandıklara sahip çıkıyoruz, muhteşem bir sistem kurduk. Bizi izlemeye devam edin.' diyen CHP'nin 'kurduk' dedikleri muhteşem sistemi çalıştıramadıklarını gördük. Yani sandık başında her siyasi partinin müşahidinin sandık kurulu başkanından teslim aldığı ıslak imzalı tutanağı bile genel merkezine taşımaktan aciz kalmış ve bunu konuşmak yerine, maalesef Yüksek Seçim Kurulunu konuşan, Anadolu Ajansını konuşan ve yenilgisinin sebebini başka yerlerde arayan bir dil." dedi.



'KILIÇDAROĞLU'NUN İÇİNDE BİR DİKTATÖR YATIYOR'

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin seçim akşamı ıslak imzalı tutanaklarla CHP teşkilatının tutanaklarının uyduğunu söylemesini demokratik bir tutum olarak nitelendiren Ünal, AK Partinin, İnce'nin tutumunu kutlamasının CHP'liler tarafından eleştirildiğini aktardı. Ünal, "Biz sadece CHP'nin demokratik siyasetten yana tavır almasını istiyoruz. Biz sadece CHP'yi Türkiye karşıtı, Türkiye düşmanı yapıların ağzını, dilini, söylemini kullanmamaya, bu konuda özenli ve hassas olmaya, siyasete, siyaset kurumuna, milletin seçtiğine saygı duymaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.



"Kılıçdaroğlu'nun manipülatif dilinin Türk siyasetini uzunca bir süre zehirlediğini" söyleyen Ünal, şöyle konuştu: "Şimdi siz diyeceksiniz ki 'Partinin içerisinde koltuk sevdası olanları ben barındırmayacağım, bu partide koltuk sevdası olanlara yer yok.' diyeceksiniz ama siz 9'uncu kez kaybettiğiniz seçimin sonucunda hala ısrarla o koltuğa adeta yapışmış gibi tutunacaksınız. Bunu yaparken Türkiye'de 16 yıldan beri bütün seçimleri kazanan, milletin adamı olarak görülen Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyeceksiniz, 'tek adam' diyeceksiniz. Bu dil ve söylem, Türk siyasetini zehirleyen dil ve söylem olarak devam etti ama artık bu söylem insanlar tarafından komik bulunuyor. Bugün içlerindeki kavganın da sebebi bu."



Ünal, Türk milletinin gerçeği gördüğünü belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun seçmenle partiyle kurduğu ilişkiye baktığımızda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bir diktatör yattığını görüyoruz." dedi.



'ERKEN SEÇİM DÜŞÜNMÜYORUZ'

Yerel seçimlerin erkene alınmasının parti olarak gündemlerinde olmadığını vurgulayan Ünal, "Türkiye şu anda öncelikli olarak kendi gündemine odaklanmış durumda, yeni hükümet sistemiyle birlikte Türkiye hızla yoluna devam ederken yeniden erken seçim atmosferine sokmanın doğru olmadığını ve bizim de gündemimizde olmadığını, böyle bir şey olmadığını kamuoyuyla paylaştık. Biz hiçbir şekilde şu anda bir erken seçim düşünmüyoruz." diye konuştu.



BEDELLİ ASKERLİK

Ünal, "Bedelli askerlik noktasında çalışmalar ne aşamada?" şeklindeki soruya, "Şu anda hem Meclis ayağında hem de Cumhurbaşkanlığı ayağında seçim sonrası bir yeni durumun şekillenmesi süreci var. Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce ifade etmişti 'Bedelli konusu seçimden sonra benim masamda ilk gündem maddelerinden birisi olacak.' demişti. Şimdi bu konuda gerekli çalışmalar, düzenlemeler neyse bununla ilgili süreçler tamamlandıktan sonra çalışmalara başlayacaktır." yanıtını verdi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YEMİN TÖRENİ

Yeni kabinenin kurulması çalışmaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine ilişkin soru üzerine Ünal, şunları kaydetti: "Bu çalışmalar Cumhurbaşkanlığı ayağında yürütülüyor. Yeni sistemde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Meclis ve siyasi parti bunların hepsi yerli yerine oturmuş durumda. Dolayısıyla bu çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı ayağında yürütülen çalışmalar. Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız TBMM'de yeminini ettikten sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek, ondan sonra saat 18.30'da Külliye'de davetlilerle bir araya gelecek. Orada bir konuşma gerçekleştirecek davetlilere dönük, Türkiye'nin her tarafından davet edilen farklı kesimlerden, farklı toplumsal kesimlerden ve sivil toplum kuruluşlarından davet edilen davetliler önünde Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşma gerçekleştirecek. Oraya davet edilen ve katılacak olan yabancı devlet başkanları ve diğer temsilciler de olacak, bunların sayısı ve kimlerin katılıp katılmayacağı önümüzdeki günlerde netleştiğinde Cumhurbaşkanlığımız bunları kamuoyuyla paylaşacak."

