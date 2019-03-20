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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
MALATYA (AA)
20.03.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Mahir Ünal: PKK, Pensilvanya, FETÖ'yü sevindirmeyeceğiz

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Mahir Ünal: PKK, Pensilvanya, FETÖ'yü sevindirmeyeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Türkiye zayıfladığında kimlerin sevineceğini biliyoruz. Biz, PKK, Pensilvanya, FETÖ'yü, onların ağzıyla konuşanları da sevindirmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Türkiye zayıfladığında kimlerin sevineceğini biliyoruz. Biz, PKK, Pensilvanya, FETÖ'yü, onların ağzıyla konuşanları da sevindirmeyeceğiz." dedi.

Partisinin Malatya İl Başkanlığını ziyaret eden Ünal, AK Parti teşkilatlarının ülke genelinde coşkuyla yerel seçimlerine hazırlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin verdiği mücadele neticesinde millet iradesinin egemen olduğunu ifade eden Ünal, artık millet iradesinin devlet yönetiminde gerçek anlamda egemen olduğuna dikkati çekti.

Ünal, milletin yönetimde egemen olmasının çok kıymetli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'de yerleşmesiyle beraber şimdi ikinci önemli aşamadayız. Bunun yerel yönetimlerde de tam anlamıyla oturması hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hem de yerel yönetimlerle şehrimizi ve ülkemizi ayağa kaldırmaya doğru yürüdüğünü görüyoruz. Malatya, bu anlamda her zaman bir demokrasi kalesi olmuştur."

Ünal, tüm belediye başkan adayları tarafından güzel bir seçim çalışması yürütüldüğünü anlatarak, seçimlere kalan kısa sürede teşkilatların zamanı verimli şekilde değerlendireceğini ve sandıklarda Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarıyla çıkacağını ifade etti.

"DÜNYANIN HER YERİNDEN KATLEDİLEN MÜSLÜMAN"

Yeni Zelanda'da katledilen 50 Müslümanın acısını kalplerinde hissettiklerini bildiren Ünal, saldırının ırkçı ve faşist bir anlayış tarafından yapıldığını kaydetti.

Ünal, Batı medyasının saldırıyla ilgili ısrarla bir kişiyi konuştuğunu aslında bunun bir anlayış olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu saldırı Amerika ve Avrupa'da insanların kalbine ekilen nefret tohumunun yeşermesinin sonucudur. Bu Müslümanlara dönük ilk saldırı da değildir. Dünyanın her yerinden katledilen Müslüman. Myanmar'a gidiyorsunuz katledilen Müslüman. Dün iki masum Müslüman İsrail tarafından katledildi. Dünya'nın her yerinde katledilen Müslüman ama Müslümanları katledenler dönüp ağızlarını yaya yaya Müslümanlara terörist diyor. Kendi terörlerini, kanlarını, nefretlerini ve kinlerini perdelemek için bunu yapıyorlar. Bu anlayışın hedefinde Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye var. Bu nedenle biz her zamankinden daha fazla liderimize ve ülkemize sahip çıkacağız. Türkiye zayıfladığında kimlerin sevineceğini biliyoruz. Biz, PKK, Pensilvanya, FETÖ'yü, onların ağzıyla konuşanları da sevindirmeyeceğiz. Son 10 günde, son turda öyle bir koşacağız ki 31 Mart'ta dünya AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın, Erdoğan'ın nasıl güç tazelediğini görecek inşallah."

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı İhsan Koca tarafından Ünal'a Malatya kayısısı ve kilim hediye edildi. Ünal daha sonra partililerle basına kapalı olarak bir araya geldi.

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