Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımız toplumsal hassasiyeti dikkate aldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMahir Ünal: Cumhurbaşkanımız toplumsal hassasiyeti dikkate aldı
GeriGündem Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımız toplumsal hassasiyeti dikkate aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
03.12.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımız toplumsal hassasiyeti dikkate aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımız toplumsal hassasiyeti dikkate aldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "filtre" vetosuyla ilgili, "Cumhurbaşkanımız toplumsal hassasiyeti dikkate aldı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TRT Haber’de ‘termik santrallere filtrenin veto edilmesi, Şehir Üniversitesi tartışması, muhalefetin eleştirileri...’ gibi gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Mahir Ünal'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "filtre" vetosu) Daha önce de gündeme geldiğinde partide sıcak bakılmamıştı.

- Cumhurbaşkanımız toplumsal hassasiyeti dikkate aldı. Siyasette aslolan siyasetçi toplumsal hassasiyetlere göre hareket eder. Bizden "toplumsal hassasiyetleri dikkate almayın" onu istiyorlar. Toplumsal hassasiyetler çerçevesinde anayasal hakla veto edildi.

- (Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri) Bizim hiçbir vekilimizin aklı hiçbir yere kiralanmamıştır. Kemal Bey maalesef bu ülkenin yargısından Kemal Kılıçdaroğlu elini çeksin. Kılıçdaroğlu, FETÖ'yü yargılayan savcıları, hakimleri "Saray'dan" emir almakla suçladı. Bu ülkenin askerine "Sarayın askeri" dedi. Bu ülkenin şerefli hakimleri nasıl namussuz ilan edilebilir? Hakikati itibar suikastı ile tahrip ediyor. Sistematik olarak kendi siyasi tabanını kin ve nefret temelinde zehirliyor. Kılıçdaroğlu iç siyasete değil dışarıya yönelik konuşuyor. Biz kendisini muhatap almamaya çalıştıkça Kemal Kılıçdaroğlu hakaretlerini daha da artırarak Cumhurbaşkanımızın kendisine, ailesine, yalanları tek tek söyleyerek toplumun kurumlara olan inancını yok ediyor.

- (Şehir Üniversitesi tartışması) Bu üniversiteler siyasetin konusu değil. Danıştay'ın konusu, YÖK'le ilgili bir konu. Bu mesele siyasete malzeme haline getiriliyor. Olay tamamen bizim dışımızdaki bir süreç. Burası bir şirkettir. Şirketler mal varlıklarını teminat olarak göstererek yapılandırırlar. Bunlar diyor ki "kamu bankasının alacağı için çalışma yapın." Bunların herhangi birisi bir kamu bankasının 300 milyon liranın üzerindeki alacağının affedilmesi için imza atabilir mi? Buradaki yönetim zaafı bilinçli olarak siyasallaştırılıyor. Buradaki yönetim parçasını perdeleyen bir siyasetçi, buradan siyaset ve mağduriyet üretmeye çalışıyor. Bu meselenin ne cumhurbaşkanımızla, ne AK Parti ile ne de hükümetle bir ilgisi var. Öğrencileri, hocaları mağdur ediyormuşuz gibi bir algı yöneltilince sözcümüz de açıklama yapmak zorunda kaldı. Burada bizim bu alana girmemiz söz konusu değil. YÖK'ün vereceği bir karar. Bizi bu konuda konuşmak zorunda bırakan bu meseleyi siyasallaştırmaya çalışanlardır.

- (AK Parti kongre süreci) Bu ay içerisinde beldelerden, ilçelerden başlayarak kongrelerimiz başlayacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle