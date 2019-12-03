Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımız toplumsal hassasiyeti dikkate aldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "filtre" vetosuyla ilgili, "Cumhurbaşkanımız toplumsal hassasiyeti dikkate aldı" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TRT Haber’de ‘termik santrallere filtrenin veto edilmesi, Şehir Üniversitesi tartışması, muhalefetin eleştirileri...’ gibi gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Mahir Ünal'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
- (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "filtre" vetosu) Daha önce de gündeme geldiğinde partide sıcak bakılmamıştı.
- Cumhurbaşkanımız toplumsal hassasiyeti dikkate aldı. Siyasette aslolan siyasetçi toplumsal hassasiyetlere göre hareket eder. Bizden "toplumsal hassasiyetleri dikkate almayın" onu istiyorlar. Toplumsal hassasiyetler çerçevesinde anayasal hakla veto edildi.
- (Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri) Bizim hiçbir vekilimizin aklı hiçbir yere kiralanmamıştır. Kemal Bey maalesef bu ülkenin yargısından Kemal Kılıçdaroğlu elini çeksin. Kılıçdaroğlu, FETÖ'yü yargılayan savcıları, hakimleri "Saray'dan" emir almakla suçladı. Bu ülkenin askerine "Sarayın askeri" dedi. Bu ülkenin şerefli hakimleri nasıl namussuz ilan edilebilir? Hakikati itibar suikastı ile tahrip ediyor. Sistematik olarak kendi siyasi tabanını kin ve nefret temelinde zehirliyor. Kılıçdaroğlu iç siyasete değil dışarıya yönelik konuşuyor. Biz kendisini muhatap almamaya çalıştıkça Kemal Kılıçdaroğlu hakaretlerini daha da artırarak Cumhurbaşkanımızın kendisine, ailesine, yalanları tek tek söyleyerek toplumun kurumlara olan inancını yok ediyor.
- (Şehir Üniversitesi tartışması) Bu üniversiteler siyasetin konusu değil. Danıştay'ın konusu, YÖK'le ilgili bir konu. Bu mesele siyasete malzeme haline getiriliyor. Olay tamamen bizim dışımızdaki bir süreç. Burası bir şirkettir. Şirketler mal varlıklarını teminat olarak göstererek yapılandırırlar. Bunlar diyor ki "kamu bankasının alacağı için çalışma yapın." Bunların herhangi birisi bir kamu bankasının 300 milyon liranın üzerindeki alacağının affedilmesi için imza atabilir mi? Buradaki yönetim zaafı bilinçli olarak siyasallaştırılıyor. Buradaki yönetim parçasını perdeleyen bir siyasetçi, buradan siyaset ve mağduriyet üretmeye çalışıyor. Bu meselenin ne cumhurbaşkanımızla, ne AK Parti ile ne de hükümetle bir ilgisi var. Öğrencileri, hocaları mağdur ediyormuşuz gibi bir algı yöneltilince sözcümüz de açıklama yapmak zorunda kaldı. Burada bizim bu alana girmemiz söz konusu değil. YÖK'ün vereceği bir karar. Bizi bu konuda konuşmak zorunda bırakan bu meseleyi siyasallaştırmaya çalışanlardır.
- (AK Parti kongre süreci) Bu ay içerisinde beldelerden, ilçelerden başlayarak kongrelerimiz başlayacak.
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