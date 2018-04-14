Mahir Ünal: Bizim içimizdeki temizlik tamamlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz 17-25 Aralık 2013’ten sonra daha önce de hassasiyetimiz vardı. Ama bu hassasiyetimizi daha yüksek bir oranda gerektiği şekilde yaptık. Bizim kendi içimizde yaptığımız temizlik tamamlandı. 17-25 Aralık 2013’ten sonra biz kendi içimizde mahalle başkanlarımıza varıncaya kadar ilçe yönetimlerimize gençlik, kadın kollarımıza hepsine varıncaya kadar biz çok titiz çalışma yaptık ve çok titiz bir ayıklama gerçekleştirdik. Bu konuda bizim herhangi bir rahatsızlığımız söz konusu değil” dedi.

Ünal açıklamasının devamında ise CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla ilgili “Kılıçdaroğlu ve CHP’si kendisine bir baksın. Kendisiyle ilgili bir temizlik yapsın. Kendi içindeki siyasi ayağa ilişkin bence ciddi bir çalışma yürütsün" şeklinde konuştu.

28 ŞUBAT DAVASI

Ünal, ayrıca 28 Şubat davası kararlarına ilişkin yaptığı açıklamasında da, "Dünkü kararlarla birlikte Türkiye 28 Şubat'la hesaplaştı. Dünkü kararları önemsiyorum. 28 Şubat'la ilgili verilen hukuki kararların siyasi değerlendirmelerini yapmak için erken" ifadelerini kullandı..