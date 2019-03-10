Mahir Ünal açıkladı: PKK'lılar telsizden bu anonsu geçiyor…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMahir Ünal açıkladı: PKK'lılar telsizden bu anonsu geçiyor…
GeriGündem Mahir Ünal açıkladı: PKK'lılar telsizden bu anonsu geçiyor…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
KAHRAMANMARAŞ (AA)
10.03.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Mahir Ünal açıkladı: PKK'lılar telsizden bu anonsu geçiyor…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mahir Ünal açıkladı: PKK'lılar telsizden bu anonsu geçiyor…

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "PKK'lılar telsizden, 'MHP ve AK Parti'nin kaybetmesi için CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet ittifak kurmalıdır' diye anons geçiyorlar." dedi.

Mahir Ünal, Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi'nde parti otobüsünden yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi için Hayrettin Güngör'e, Elbistan belediye başkanlığı için de Mehmet Gürbüz'e destek istedi.

AK Parti'nin bu zamana kadar verdiği sözlerin tamamını yerine getirdiğini dile getiren Ünal, sorunları yine AK Parti'nin çözeceğini belirtti.

Ünal, Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar millete verdiği her sözü yerine getirdiğini anlatarak, milletin ayağa kalkması için gecesini gündüzüne katan Erdoğan'a düşmanlık edildiğini kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kaybetmesi için bütün güçlerin uğraş içinde olduğuna dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"PKK'lılar telsizden, 'MHP ve AK Parti'nin kaybetmesi için CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet ittifak kurmalıdır' diye anons geçiyorlar. PKK'lılar 'Bütün güçler birleşmelidir' diye anons geçiyorlar. Ben size soruyorum. Bu CHP, İYİ Parti ve Saadet'in tepe yönetiminin bir gün olsun PKK'ya laf ettiğini duydunuz mu? FETÖ'ye laf ettiğini duydunuz mu? Türkiye düşmanlarına laf ettiğini duydunuz mu? Peki kime laf ediyorlar. Tayyip Erdoğan'a laf ediyorlar, AK Parti'ye laf ediyorlar. Peki biz ne yapacağız? Biz milletimizi yanımıza alıp 2023'e, 2053'e yürümeye devam edeceğiz."

Mahir Ünal, Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "Dünya beşten büyüktür" derken halkın desteğini hissettiğini, halkın da ona güçlü bir destek verdiği vurguladı.

Mazlumların gür sesi olduğu için her şeyden önce Recep Tayyip Erdoğan'a hep destek tam destek vereceklerini aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Türkiye düşmanları 31 Mart'ı bekliyor. Niye? 'Acaba Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı güç kaybeder de biz onlara istediklerimizi kabul ettirebilir miyiz.' diye bekliyorlar. Biz onlara diyoruz ki millet yenilmez Türkiye eğilmez. Biz bin yıldan beri bu topraklarda diz çökmedik, asla teslim olmadık. Bağımsızlık bizim karakterimiz haline gelmiştir. Birileri dışa bağımlı politikalar, eyvallahçı politikalar, teslimiyetçi politikalar peşinde olabilir ama Türkiye, AK Parti ve bu millet, hiçbir zaman teslimiyetçi politikaların yanında olmadı, olmayacaktır. Çünkü bu millet, bize 'dik durun', 'teslim olmayın' diye oy veriyor. O yüzden biz de dik duracağız, milletimizi layıkıyla temsil edeceğiz."

Ünal, ilçedeki çalışmaları kapsamında, bir otelde, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldi.

Mahir Ünal, ayrıca restorasyonu devam eden Elbistan Kent Müzesi'ni ziyaret ederek, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Otomobil kaza yapanların arasına daldı: 3 ölü, 5 yaralı

Cipte bırakılan köpek için seferber oldular

'S-400' açıklaması: Aklı selimle halledeceğiz

Mahallede korku ve panik! Ortalık savaş alanına döndü