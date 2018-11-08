Mahalli’ye 4 yıl hapis cezası
Gazeteci Hüsnü Mahalli, bir yazısı ve bir televizyon kanalında 2 Aralık 2016’da yayınlanan ‘Medya Mahallesi’ programında yaptığı konuşma nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Hüsnü Mahalli, “Cumhurbaşkanı’na hakaret etmedim. Yaptığım gazetecilik faaliyetidir” dedi.
Mahkeme Mahalli’yi ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırırken ‘kamu görevlilerine hakaret’ten 1 yıl 8 ay 25 gün ceza verdi. Mahkeme bu hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
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