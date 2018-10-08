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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.10.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

Mahalli idareler görevde yükselme sınav sonuçları açıklandı mı?

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Mahalli idareler görevde yükselme sınav sonuçları açıklandı mı?

Mahalli idareler görevde yükselme sınav sonuçları için beklenen gün geldi. Yüzlerce adayın katılım sağladığı sınavın 23 Eylül tarihinde sona ermesinin ardından gözler, İçişleri Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği sınavın sonuçlarına çevrilmişti. Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanan mahalli idareler görevde yükselme sınavı tek oturumda gerçekleştirildi. Peki, mahalli idareler görevde yükselme sınav sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tamamlanmasının üzerinden 15 gün geçmesinin ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Mahalli idareler görevde yükselme sınav sonuçları Anadolu Üniversitesinin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. İşte, adayların merakla beklediği sonuçlar hakkında bazı detaylar

MAHALLİ İDARELER GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İçişleri Bakanlığı'nın, mahalli idarelerde görev yapan memurlara yönelik gerçekleştirdiği görevde yükselme sınav sonuçları, 8 Ekim Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi üzerinden erişime açılacak. Sonuçların bu ekran üzerinden açıklanmasının ardından sonraki duyuru, İçişleri Bakanlığı tarafından 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKTEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

SINAV 81 İLDE DÜZENLENDİ

81 ilde düzenlenen mahalli idareler görevde yükselme sınavı, 23 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Adaylar, 90 dakikalık sınav süresince her dersten 20 dakika olmak üzere toplam 60 soruya yanıt verdi. Sınav çoktan seçmeli test usulü ile gerçekleştirildi.

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