Mahalli idareler görevde yükselme sınav sonuçları açıklandı mı?
Mahalli idareler görevde yükselme sınav sonuçları için beklenen gün geldi. Yüzlerce adayın katılım sağladığı sınavın 23 Eylül tarihinde sona ermesinin ardından gözler, İçişleri Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği sınavın sonuçlarına çevrilmişti. Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanan mahalli idareler görevde yükselme sınavı tek oturumda gerçekleştirildi. Peki, mahalli idareler görevde yükselme sınav sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tamamlanmasının üzerinden 15 gün geçmesinin ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Mahalli idareler görevde yükselme sınav sonuçları Anadolu Üniversitesinin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. İşte, adayların merakla beklediği sonuçlar hakkında bazı detaylar
MAHALLİ İDARELER GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İçişleri Bakanlığı'nın, mahalli idarelerde görev yapan memurlara yönelik gerçekleştirdiği görevde yükselme sınav sonuçları, 8 Ekim Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi üzerinden erişime açılacak. Sonuçların bu ekran üzerinden açıklanmasının ardından sonraki duyuru, İçişleri Bakanlığı tarafından 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.
SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKTEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
SINAV 81 İLDE DÜZENLENDİ
81 ilde düzenlenen mahalli idareler görevde yükselme sınavı, 23 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Adaylar, 90 dakikalık sınav süresince her dersten 20 dakika olmak üzere toplam 60 soruya yanıt verdi. Sınav çoktan seçmeli test usulü ile gerçekleştirildi.
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