Mahalleye baskın

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMahalleye baskın
GeriGündem Mahalleye baskın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
07.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Mahalleye baskın

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Mahalleye baskın

Ankara polisi, uyuşturucu satıcılarının mesken tuttuğu tarihi Kale Mahallesi’ni abluka altına aldı. Cezaevindeki uyuşturucu baronu Kadir İnan’ın 2 kardeşi, sevgilisi, bir doktor, bir sağlık memuru ve 2 eczacının aralarında bulunduğu 156 kişi gözaltına alındı.

ANKARA Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen şafak operasyonunda 280 adrese baskın yapıldı. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da helikopterle operasyonu adım adım takip etti. 500 ekip, 3 bin 500 polisle yapılan operasyonda narkotik köpekleri de görev aldı. Operasyon kapsamında 156 kişi gözaltına alındı.

TÜNELLER KAZMIŞLAR

Cezaevinde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Kadir İnan’ın yönettiği çetenin, sokak satıcılarının büyük bir bölümünü yönettiği, yağma, tehdit, fuhuşa aracılık etme ve yaralama gibi birçok suç işledikleri belirlendi. Çetenin, eski Ankara evleri ve sur duvarları ile çevrili mahallenin dar sokaklarındaki gecekondularda, hücre evler oluşturduğu, olası bir baskına karşı da tüneller açtığı tespit edildi. Tünellerle birbirine bağlanan evlerde kalan çete üyelerinin, polisin baskın yaptığı evden tüneller sayesinde kaçarak başka evlere geçtikleri, buradan da araçların giremediği dar sokaklara geçerek kaçtıkları ortaya çıktı.

YAŞLI KADINLARA ZULA

Uyuşturucu çetesinin polis takibinden kaçmak, ellerindeki uyuşturucuyu yakalatmamak için sabıkası olmayan hasta, yaşlı, yalnız yaşayan kadınların evlerini zula yeri olarak kullandığı, bunun karşılığında para yardımında bulunduğu da öğrenildi. Çetenin ayrıca, uyuşturucu satışının olduğu semtte halka para yardımı yaptığı, böylece ‘mahalle dayanışması’ havası yaratarak olası ihbarların önüne geçmeye çalıştığı, anlaştıkları taksi şoförleri aracılığıyla da dikkat çekmeden uyuşturucuları kullanıcılara ulaştırdıkları öne sürüldü.

AYLIK 2 MİLYON GELİR

Çetenin uyuşturucu ticaretinden aylık 2 milyon lira gelir elde ettiği, parayı aklamak için de 4 gece kulübü, eğlence mekânları, düğün salonu ve otopark gibi ticari işletmeler açtığı ortaya çıktı. Çetenin açtığı eğlence mekânlarında aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu çok sayıda kadın çalıştırdığı belirlendi.

BARONUN SEVGİLİSİNE 1 YIL TAKİP

Mahalleye baskın

- UYUŞTURUCU baronu Kadir İnan’ın çetesini cezaevinden yönettiği de operasyonla ortaya çıktı. Narkotik polisinin bir yıl boyunca takip ettiği İnan’ın sevgilisi Asena’nın, sık sık cezaevine giderek uyuşturucu baronu ile görüştüğü, aldığı talimatları çete üyelerine ilettiği belirlendi. Asena’nın cezaevinde sevgilisi Kadir İnan ile rahat görüşebilmek için mahkeme kararıyla soyadını İnan olarak değiştirdiği de öğrenildi. Ayrıca İnan’ın, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla meslekten atılan bazı emniyet görevlileri ile aktif görevde bulundukları dönemde ilişkileri olduğu iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

DİZİ DE ÇEKMİŞLER

Mahalleye baskın

- ÇETENİN, kontrollerinde olan Kale Mahallesi’nde uyuşturucu ticaretini ve mafya türü yapılanmaları özendiren ‘Mahalle’ adı altında bir internet dizisinin çekimlerine başladığı, fragmanını da sosyal medyada yayınladıkları tespit edildi. Frgamanı yayınlanan dizide rol alanların çoğunun ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcıları olduğu ve çetenin içinde yer aldıkları kaydedildi. Dizide rol alanlardan 16’sının gözaltına alındığı öğrenildi.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (06.03.2019) 2
daha fazla video için
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dehşet gecesi! İstanbul'da katliam...

Baronun 'kale'si çöktü... Sevgilisi Asena'ya bir yıl takip!

Çamlıca Camii'nde ilk ezan okundu! Binali Yıldırım: Muhteşem bir eser olmuş...

Adana'da kavga korkunç sonla bitti! Hastanede neşterli dehşet