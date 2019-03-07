Mahalleye baskın
Ankara polisi, uyuşturucu satıcılarının mesken tuttuğu tarihi Kale Mahallesi’ni abluka altına aldı. Cezaevindeki uyuşturucu baronu Kadir İnan’ın 2 kardeşi, sevgilisi, bir doktor, bir sağlık memuru ve 2 eczacının aralarında bulunduğu 156 kişi gözaltına alındı.
ANKARA Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen şafak operasyonunda 280 adrese baskın yapıldı. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da helikopterle operasyonu adım adım takip etti. 500 ekip, 3 bin 500 polisle yapılan operasyonda narkotik köpekleri de görev aldı. Operasyon kapsamında 156 kişi gözaltına alındı.
TÜNELLER KAZMIŞLAR
Cezaevinde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Kadir İnan’ın yönettiği çetenin, sokak satıcılarının büyük bir bölümünü yönettiği, yağma, tehdit, fuhuşa aracılık etme ve yaralama gibi birçok suç işledikleri belirlendi. Çetenin, eski Ankara evleri ve sur duvarları ile çevrili mahallenin dar sokaklarındaki gecekondularda, hücre evler oluşturduğu, olası bir baskına karşı da tüneller açtığı tespit edildi. Tünellerle birbirine bağlanan evlerde kalan çete üyelerinin, polisin baskın yaptığı evden tüneller sayesinde kaçarak başka evlere geçtikleri, buradan da araçların giremediği dar sokaklara geçerek kaçtıkları ortaya çıktı.
YAŞLI KADINLARA ZULA
Uyuşturucu çetesinin polis takibinden kaçmak, ellerindeki uyuşturucuyu yakalatmamak için sabıkası olmayan hasta, yaşlı, yalnız yaşayan kadınların evlerini zula yeri olarak kullandığı, bunun karşılığında para yardımında bulunduğu da öğrenildi. Çetenin ayrıca, uyuşturucu satışının olduğu semtte halka para yardımı yaptığı, böylece ‘mahalle dayanışması’ havası yaratarak olası ihbarların önüne geçmeye çalıştığı, anlaştıkları taksi şoförleri aracılığıyla da dikkat çekmeden uyuşturucuları kullanıcılara ulaştırdıkları öne sürüldü.
AYLIK 2 MİLYON GELİR
Çetenin uyuşturucu ticaretinden aylık 2 milyon lira gelir elde ettiği, parayı aklamak için de 4 gece kulübü, eğlence mekânları, düğün salonu ve otopark gibi ticari işletmeler açtığı ortaya çıktı. Çetenin açtığı eğlence mekânlarında aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu çok sayıda kadın çalıştırdığı belirlendi.
BARONUN SEVGİLİSİNE 1 YIL TAKİP
- UYUŞTURUCU baronu Kadir İnan’ın çetesini cezaevinden yönettiği de operasyonla ortaya çıktı. Narkotik polisinin bir yıl boyunca takip ettiği İnan’ın sevgilisi Asena’nın, sık sık cezaevine giderek uyuşturucu baronu ile görüştüğü, aldığı talimatları çete üyelerine ilettiği belirlendi. Asena’nın cezaevinde sevgilisi Kadir İnan ile rahat görüşebilmek için mahkeme kararıyla soyadını İnan olarak değiştirdiği de öğrenildi. Ayrıca İnan’ın, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla meslekten atılan bazı emniyet görevlileri ile aktif görevde bulundukları dönemde ilişkileri olduğu iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
DİZİ DE ÇEKMİŞLER
- ÇETENİN, kontrollerinde olan Kale Mahallesi’nde uyuşturucu ticaretini ve mafya türü yapılanmaları özendiren ‘Mahalle’ adı altında bir internet dizisinin çekimlerine başladığı, fragmanını da sosyal medyada yayınladıkları tespit edildi. Frgamanı yayınlanan dizide rol alanların çoğunun ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcıları olduğu ve çetenin içinde yer aldıkları kaydedildi. Dizide rol alanlardan 16’sının gözaltına alındığı öğrenildi.
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