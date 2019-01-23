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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
23.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Mahallenin altınlarını dolandırdı 79 yıl yedi

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Mahallenin altınlarını dolandırdı 79 yıl yedi

KÜÇÜKÇEKMECE’de kuyumculuk yapan Saffet Özkaya (60) kâr payı vereceğini vaat ederek altın ve paralarını aldığı 8 kişiyi dolandırdığı, 35 kişinin de güvenini kötüye kullandığı gerekçesiyle Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim önüne çıktı.

Duruşmada mağdurlardan Fadime Aydoğan, 2016 yılında kendisine 13 çeyrek altın, 1 tam altın ve 800 TL para verdiğini ama geri alamadığını belirtti.

Sultan Elmas da, Özkaya’ya 45 çeyrek altın ile bin TL para verdiğini, parayı verdikten bir hafta sonra kuyumcunun dükkânı kapatıp kaçtığını söyledi. Bir diğer mağdur Neşide Sayar ise duruşmada “15 yıldır tanıyorum. Çalışmamdan biriktirdiğim altınlarım ve para vardı. Evde bulunmasından endişe ediyordum. Bu nedenle Saffet Özkaya’ya 50 bin TL değerinde nakit para ve altın verdim. Ancak dükkânı kapatıp gitti” dedi.

KÂR PAYI VERİYORDUM

Tutuksuz yargılanan Özkaya, “Afrika’dan beklentilerim olan altın gelmedi. Ankara’da 2,5 kilo altınım, İkitelli’de de 1,6 kilo altınım kaldı. Bunları çeviremediğim için ekonomik sıkıntıya düştüm. Bir kısım müştekiler de altın ya da paralarını benim kasada güvende olması için bana bırakmışlardı. Kendilerine her ay kâr payı veriyordum. İşlerim kötü gittiği için bunları iade edemedim” diyerek kendini savundu. Özkaya, 8 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 8 kez 2 yıl 6 ay hapis ve 4 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın 35 kişiye yönelik meslek ve sanat, ticaret ve hizmet ilişkisi nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediği gerekçesiyle de 35 kez 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 3 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Özkaya toplam 79 yıl hapis cezası aldı.

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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