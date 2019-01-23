Mahallenin altınlarını dolandırdı 79 yıl yedi
KÜÇÜKÇEKMECE’de kuyumculuk yapan Saffet Özkaya (60) kâr payı vereceğini vaat ederek altın ve paralarını aldığı 8 kişiyi dolandırdığı, 35 kişinin de güvenini kötüye kullandığı gerekçesiyle Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim önüne çıktı.
Duruşmada mağdurlardan Fadime Aydoğan, 2016 yılında kendisine 13 çeyrek altın, 1 tam altın ve 800 TL para verdiğini ama geri alamadığını belirtti.
Sultan Elmas da, Özkaya’ya 45 çeyrek altın ile bin TL para verdiğini, parayı verdikten bir hafta sonra kuyumcunun dükkânı kapatıp kaçtığını söyledi. Bir diğer mağdur Neşide Sayar ise duruşmada “15 yıldır tanıyorum. Çalışmamdan biriktirdiğim altınlarım ve para vardı. Evde bulunmasından endişe ediyordum. Bu nedenle Saffet Özkaya’ya 50 bin TL değerinde nakit para ve altın verdim. Ancak dükkânı kapatıp gitti” dedi.
KÂR PAYI VERİYORDUM
Tutuksuz yargılanan Özkaya, “Afrika’dan beklentilerim olan altın gelmedi. Ankara’da 2,5 kilo altınım, İkitelli’de de 1,6 kilo altınım kaldı. Bunları çeviremediğim için ekonomik sıkıntıya düştüm. Bir kısım müştekiler de altın ya da paralarını benim kasada güvende olması için bana bırakmışlardı. Kendilerine her ay kâr payı veriyordum. İşlerim kötü gittiği için bunları iade edemedim” diyerek kendini savundu. Özkaya, 8 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 8 kez 2 yıl 6 ay hapis ve 4 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın 35 kişiye yönelik meslek ve sanat, ticaret ve hizmet ilişkisi nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediği gerekçesiyle de 35 kez 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 3 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Özkaya toplam 79 yıl hapis cezası aldı.
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