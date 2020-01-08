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Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/KÖRFEZ (Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2020 - 16:09,Son Güncelleme:/

Mahallelinin hafriyat sahasında heyelan tedirginliği

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Mahallelinin hafriyat sahasında heyelan tedirginliği

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki hafriyat döküm alanında meydana gelen toprak kayması Yavuz Sultan Selim Mahallesi sakinlerini tedirgin ediyor. Mahalleli, heyelana karşı bir an önce önlem alınmasını istedi.

Körfez'e bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nin Kurudere mevkisinde konut alanlarının yakınında oluşturulan hafriyat alanı, bölge sakinlerini endişelendiriyor. Yükseltisi olan ve neredeyse her gün onlarca kamyondan hafriyatın döküldüğü alanda yoğun yağışlarda yumuşayan toprak nedeniyle heyelan meydana geliyor.

Mahalle sakinlerinden Abdürrahim Güzel, bölgede bir an önce önlem alınması gerektiğini söyleyerek, "Zaman zaman toprak kayması oluyor. Özellikle yoğun yağmur yağdığında kayma oluyor. Mahalle halkı olarak korkuyoruz. Yoğun yağışlarda tehlike olacak. Bir şey olduktan sonra önlem almanın anlamı yok. Bir an önce yetkililerin önlem alması lazım" dedi.

Mahallelinin hafriyat sahasında heyelan tedirginliği
Toprak kaymasından tedirgin olan mahalleliden bazılarının geceleri uyuyamadığını belirten Ahmet Özdemir ise "Mahallemiz toprak kayması nedeniyle sıkıntıda ve zaman zaman toprak kayması meydana geliyor. Mahallemizde tedirginlik yaşanıyor. Bir an önce önlem alsınlar. Her an bir şey olur, diye bazıları geceleri uyuyamıyor" diye konuştu.

Mahallelinin hafriyat sahasında heyelan tedirginliği

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