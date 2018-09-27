Mahalleli şokta! Tam bir vahşet... Yavruları da keserek öldürmüşler...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMahalleli şokta! Tam bir vahşet... Yavruları da keserek öldürmüşler...
GeriGündem Mahalleli şokta! Tam bir vahşet... Yavruları da keserek öldürmüşler...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
TOKAT (İHA)
27.09.2018 - 15:44, Son Güncelleme:

Mahalleli şokta! Tam bir vahşet... Yavruları da keserek öldürmüşler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Tokat’ın Turhal ilçesinde ipe asılarak öldürülen kedinin yavrularının da anneleri gibi vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan Osmangazi Mahallesi 108 Evler Mevki'ndeki bir apartmanın girişinde dün yaşanan vahşet sonrasında mahalle sakinleri, asılarak öldürülen kedinin yavrularını da anneleri gibi vahşice ve kesilerek öldürüldüğünü söyledi. Dün sabah saatlerinde okullarına giden çocuklar tarafından fark edilen ve Turhal Belediyesi'ne haber verilmesiyle birlikte sosyal medyada büyük tepki toplayan vahşet sonrasında mahalle sakinleri olayın faillerinin bulunmasını istiyor. Asılarak katledilen kedinin kardeşine ait olduğunu belirten Arife Aslan, "Bu kedi bizim kedimizdi. Önceden beş tane yavrusu vardı. Yavruları feci şekilde öldürdüler, annelerini de buraya astılar. Önceden doğurduğu yavrularını bacaklarını ayırarak boynuna takmışlar, diğer yavrunun kuyruğunu kökten kesmişler, derisini sıyırmışlar yavru kedi miyavlayarak yaralarını bize gösteriyordu. Kedilere bu şekil davranan cani kim bilmiyoruz. Kedileri öldüren bizi de öldürür. Yetkililere sesleniyorum lütfen bu caniyi bulsunlar" diye konuştu.

Evinden çöp dökmeye giderken çocukların seslerinden olayı fark ettiğini ifade eden Zeynep Kırca ise, "Olay yerine geldiğimde kedi yoktu, çocukların çektiği fotoğraflardan tanıdım. Arife Aslan ablamdan aldığım benim kedim, çok üzgünüm dünden beri ağlıyorum. Bunu bu gün kediye yapan yarın çoluğa çocuğa yapar, kadına yapar, herkese yapar. Bu cani kişinin bulunmasını istiyorum" diyerek yetkililere seslendi.

İlçede yavru kedileri kesici aletlerle öldüren ve son olarak da anne kediyi ipe asarak katleden kişi veya kişilerin yakalanması için polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İzmir'de fırtınaya karşı kırmızı alarm

Prof. Dr. Kadıoğlu anlattı: O sırada dışarı çıkmayın...

İlçede tam 17 can aldı! 'Sıranın bana gelmesinden korkuyorum' diyordu o da öldü...

AİHM’den terör örgütü elebaşı Öcalan'a ret